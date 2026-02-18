DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 3,77EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
