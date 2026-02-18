DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 3,77EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Miriam Killian

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,50

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,50 € , was eine Steigerung von +19,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer