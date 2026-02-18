Wirtschaft
Dax startet im Plus - Nervosität hält an
"Die Nervosität am Aktienmarkt bleibt in beide Richtungen hoch", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Der Dax wage bereits den siebten Versuch in vier Wochen, die Marke von 25.000 Punkten nach oben zu durchbrechen - nachdem es gestern Mittag noch nach einem Abverkauf ausgesehen hatte. "Getrieben wird die Wende von der New Yorker Aktienbörse. Dort kam es aus heiterem Himmel zu einem Turnaround."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1837 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8448 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,65 US-Dollar; das waren 23 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Tagesanalyse auf Grundlage 1T-Chart :
Kurzfristiger Trend: Abwärts-/Korrekturphase nach dem letzten Hoch um 2.007€ mit tieferen Hochs. Der Kurs handelt aktuell um 1.613€ und bleibt unter dem letzten Angebotscluster.
Mittelfristiger Trend: Übergeordnet weiter konstruktiv, aber die mittelfristige Struktur ist angeschlagen, solange der Bereich um 1.760€–1.800€ nicht zurückerobert und gehalten wird. Der größere Trendkanal wirkt noch als “Rahmen”, das Momentum ist derzeit defensiv.
Marktstruktur (BOS/MSS): Der starke Abverkauf nach dem Hoch war ein MSS nach unten (Trendwechsel kurzfristig). Ein belastbarer BOS nach oben entsteht erst wieder, wenn ein markantes Pivot-High zurückgewonnen wird (praktisch: Close über 1.760€–1.800€), danach braucht es zwingend den Rücklauf und die Bestätigung (Pullback-Long).
Nachfragezonen (Demand):
1.350€–1.420€ (sichtbarer Support-/Reaktionsbereich; „Must-hold“, sonst Abwärtsfortsetzung wahrscheinlich)
1.500€–1.560€ (Zwischen-Support/Range-Boden der letzten Rebounds)
Angebotszonen (Supply):
1.760€–1.800€ (zentrale Rückeroberungszone, mehrfacher Deckel)
1.880€–1.920€ (nächste Angebotszone im Abwärtsarm)
2.000€–2.020€ (Hoch-/Extremzone)
Trigger (nur Pullback-Long: Breakout → Rücklauf → Bestätigung):
Breakout: Tagesschluss über 1.800€ (idealerweise mit ATR-Expansion und Volumen über Durchschnitt)
Rücklauf: Pullback in 1.740€–1.800€
Bestätigung: bullischer Close wieder >1.800€ (höheres Tief im Pullback)
Entry (Zone): 1.740€–1.800€
Tagesfazit: Unter 1.760€ bleibt es korrektiv/risikoreich für Long. Handelbar wird es erst bei Rückeroberung 1.800€ mit anschließendem Pullback und Bestätigung. Unter 1.350€–1.420€ kippt das Bild klar bärisch.
Chart:
Liebe Forum Freunde, bitte die Beiträge der beiden Herren ignorieren und nicht darauf Antworten. Ich habe beide auf Ignorieren gesetzt,
Ich verstehe die ganze Diskussion über diese sogenannten Stützungskäufe nicht. Warum lasst Ihr Euch immer wieder von dem Mrsir zun diesen sinnlosen Diskussionen verleiten? Diese Käufe geben überhaupt nichts her für eine Pro- oder Kontradiskussion und sind letztlich für den Kursverlauf völlig unbedeutend.