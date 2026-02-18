Dax startet im Plus - Nervosität hält an

Tagesanalyse auf Grundlage 1T-Chart :

Kurzfristiger Trend: Abwärts-/Korrekturphase nach dem letzten Hoch um 2.007€ mit tieferen Hochs. Der Kurs handelt aktuell um 1.613€ und bleibt unter dem letzten Angebotscluster.





Mittelfristiger Trend: Übergeordnet weiter konstruktiv, aber die mittelfristige Struktur ist angeschlagen, solange der Bereich um 1.760€–1.800€ nicht zurückerobert und gehalten wird. Der größere Trendkanal wirkt noch als “Rahmen”, das Momentum ist derzeit defensiv.





Marktstruktur (BOS/MSS): Der starke Abverkauf nach dem Hoch war ein MSS nach unten (Trendwechsel kurzfristig). Ein belastbarer BOS nach oben entsteht erst wieder, wenn ein markantes Pivot-High zurückgewonnen wird (praktisch: Close über 1.760€–1.800€), danach braucht es zwingend den Rücklauf und die Bestätigung (Pullback-Long).

Nachfragezonen (Demand):

1.350€–1.420€ (sichtbarer Support-/Reaktionsbereich; „Must-hold“, sonst Abwärtsfortsetzung wahrscheinlich)

1.500€–1.560€ (Zwischen-Support/Range-Boden der letzten Rebounds)





Angebotszonen (Supply):

1.760€–1.800€ (zentrale Rückeroberungszone, mehrfacher Deckel)

1.880€–1.920€ (nächste Angebotszone im Abwärtsarm)

2.000€–2.020€ (Hoch-/Extremzone)





Trigger (nur Pullback-Long: Breakout → Rücklauf → Bestätigung):

Breakout: Tagesschluss über 1.800€ (idealerweise mit ATR-Expansion und Volumen über Durchschnitt)

Rücklauf: Pullback in 1.740€–1.800€

Bestätigung: bullischer Close wieder >1.800€ (höheres Tief im Pullback)

Entry (Zone): 1.740€–1.800€

SL: 1.660€ (konservativer: unter 1.620€)





Tagesfazit: Unter 1.760€ bleibt es korrektiv/risikoreich für Long. Handelbar wird es erst bei Rückeroberung 1.800€ mit anschließendem Pullback und Bestätigung. Unter 1.350€–1.420€ kippt das Bild klar bärisch.





Chart:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260217091426-5dead47a8391969360810054ed28877755958346fe09d0d0d.png





# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #