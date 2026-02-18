    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'
    Foto: vadimborkin - 258917169
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Laskawi bezog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zur Einschätzung eines anderen Analysten, der dem Autozulieferer KI-Risiken andichtet. Er ist anderer Meinung. Die Bewertung der Aktien sei niedrig und so sieht er in der davon ausgelösten Kursschwäche eine Kaufgelegenheit. Die These einer disruptiven KI-Wirkung sei aber schwer zu widerlegen. Wahrscheinlich seien dazu klare Managementaussagen erforderlich./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: Aumovio
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Laskawi bezog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zur Einschätzung eines anderen Analysten, der dem Autozulieferer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     