DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Laskawi bezog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zur Einschätzung eines anderen Analysten, der dem Autozulieferer KI-Risiken andichtet. Er ist anderer Meinung. Die Bewertung der Aktien sei niedrig und so sieht er in der davon ausgelösten Kursschwäche eine Kaufgelegenheit. Die These einer disruptiven KI-Wirkung sei aber schwer zu widerlegen. Wahrscheinlich seien dazu klare Managementaussagen erforderlich./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.