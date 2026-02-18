    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des 12-Monatshochs

    Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder das 12-Monatshoch bei 35,91 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) ging es zuletzt nach der durchwachsenen Kursentwicklung im Jahr 2025 wieder kräftig nach oben. Seit dem Jahresbeginn 2026 konnte die Aktie bereits um 20 Prozent zulegen und nähert sich mit aktuell 33,20 Euro bereits wieder ihrem 12-Monatshoch vom 3.3.25 bei 35,91 Euro an.

    Da sich die Aktie trotz der schwachen Kursentwicklung der T-Mobile US positiv entwickelt habe und die Aktie immer noch günstig bewertet sei, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 42 Euro ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder das 12-Monatshoch bei 35,91 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 34 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 34 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 1, ISIN: DE000UQ8FAM2, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 33,20 Euro mit 1,40 – 1,43 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 35,91 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,77 Euro (+94 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,625 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,625 Euro, BV 1, ISIN: DE000MN38Q56, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 33,20 Euro mit 2,66 – 2,68 Euro gehandelt.

    Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 35,91 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,28 Euro (+97 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,527 Euro

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,527 Euro, BV 1, ISIN: DE000DU8C9L4, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 33,20 Euro mit 3,69 – 3,70 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 35,91 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 6,38 Euro (+72 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

