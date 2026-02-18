Bayer-Euphorie verflogen - Deutliche Kursverluste

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,85 % und einem Kurs von 45,80 auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,93 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -44,76 %/+19,32 % bedeutet.