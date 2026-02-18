Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,89 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 854,32 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,05 %/+37,57 % bedeutet.