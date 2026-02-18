    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND

    ANALYSE-FLASH

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
    Foto: SAF Holland

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugzulieferers lägen in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspannen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 und der Dividendenvorschlag würden mit den endgültigen Zahlen und der Analystenkonferenz am 19. März erwartet./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SAF-HOLLAND

    +1,18 %
    -3,36 %
    +10,89 %
    +35,60 %
    +10,37 %
    +58,28 %
    +58,81 %
    +72,73 %
    -32,50 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 854,32 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,05 %/+37,57 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 26 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAF-HOLLAND - SAFH00 - DE000SAFH001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAF-HOLLAND. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugzulieferers lägen in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspannen, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     