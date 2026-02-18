ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugzulieferers lägen in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspannen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 und der Dividendenvorschlag würden mit den endgültigen Zahlen und der Analystenkonferenz am 19. März erwartet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,89 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 854,32 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,05 %/+37,57 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 26 Euro
Oder haben die Angst vor Trump und Konjunkturflaute und versorgen sich vorsorglich mit teurer Liquidität für morgen?
Auf alle Fälle steigen die Zinskosten und wenn die Konjunktur Flaute zeigt, sinkt auch das EBIT.
Als Investor gilt hier nun die gelbe Ampel.