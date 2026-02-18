Börsenstart Europa - 18.02. - FTSE Athex 20 stark +3,09 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:54) bei 31.478,95 PKT und fällt um -0,33 %. Top-Werte: RENK Group +2,62 %, ThyssenKrupp +2,48 %, HENSOLDT +1,79 % Flop-Werte: Lanxess -4,29 %, PUMA -2,45 %, Wacker Chemie -2,31 %

Der DAX bewegt sich bei 25.162,96 PKT und steigt um +0,55 %. Top-Werte: Siemens +3,36 %, Siemens Energy +2,90 %, Commerzbank +2,32 % Flop-Werte: Bayer -7,64 %, Brenntag -5,68 %, Zalando -2,64 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.689,94 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: HENSOLDT +1,79 %, Jenoptik +1,60 %, Kontron +1,39 %

Flop-Werte: TeamViewer -2,22 %, ATOSS Software -1,85 %, Nagarro -1,76 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.064,92 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Siemens +3,36 %, Banco Santander +3,03 %, Siemens Energy +2,90 %

Flop-Werte: Bayer -7,64 %, EssilorLuxottica -3,66 %, Wolters Kluwer -2,58 %

Der ATX steht aktuell (09:59:54) bei 5.760,78 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: voestalpine +2,67 %, Erste Group Bank +1,72 %, UNIQA Insurance Group +1,54 %

Flop-Werte: Lenzing -3,56 %, EVN -1,20 %, Andritz -0,85 %

Der SMI steht bei 13.804,28 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Amrize +3,71 %, Kuehne + Nagel International +1,18 %, UBS Group +0,86 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,03 %, CIE Financiere Richemont -0,83 %, Sika -0,72 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.393,13 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Thales +4,49 %, SAFRAN +1,91 %, Schneider Electric +1,77 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,66 %, Pernod Ricard -2,78 %, Carrefour -2,53 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.148,46 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,43 %, Swedbank Shs(A) +1,53 %, Nordea Bank Abp +1,16 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,09 %, Getinge (B) -0,53 %, ABB -0,17 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.680,00 PKT und steigt um +3,09 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,93 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,21 %, Coca-Cola HBC +1,15 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,79 %, Jumbo -0,48 %, Public Power -0,03 %