Dax klar über 25.000 Punkte - Bayer sackt ab

Seit Mitte Januar versucht der Dax, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorge nun für neue Dynamik, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Der Kampf zwischen Bullen und Bären über den weiteren Trend im Dax sei aber noch nicht entschieden. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,59 Prozent auf 25.145 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um 0,11 Prozent auf 31.409 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um rund 0,7 Prozent an.

Im Fokus stehen zur Wochenmitte einmal mehr die Aktien von Bayer . Nachdem die Anleger tags zuvor mit einem Plus von mehr als 7 Prozent einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen, ging es am Mittwoch um gut 7 Prozent in die Tiefe. Es gehe jetzt um die Frage, ob sich genügend Kläger für einen Vergleich entscheiden, bevor der oberste US-Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung fälle, schrieb Matthew Weston von der UBS.

Brenntag rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um fast 6 Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen. An der Dax-Spitze erholten sich Siemens mit plus 3,5 Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen.

Im Nebenwerteindex SDax legten nach Jahreszahlen die Papiere des Maschinenbauers Dürr und jene des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland um annähernd 5 beziehungsweise um 1,3 Prozent zu./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,76 % und einem Kurs von 45,36 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,67 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -44,10 %/+20,75 % bedeutet.



