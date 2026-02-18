    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    Branche will weitere Entlastungen für den Luftverkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Ticketsteuer-Senkung reicht Branche nicht aus.
    • Flugangebot 2025 bei 89% von 2019, Inland sinkt
    • BDL fordert mehr Maßnahmen; Gebühren +1,1 Mrd€
    BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Absenkung der Ticketsteuer reicht der deutschen Luftverkehrsbranche nicht aus. Diesem "richtigen ersten Schritt" müssten weitere folgen, verlangt der Branchenverband BDL bei der Vorstellung der Jahresverkehrszahlen 2025 in Berlin.

    Danach wurden im vergangenen Jahr von deutschen Flughäfen nur rund 89 Prozent der Sitzplatz-Kapazität aus dem Jahr 2019 angeboten, während in den meisten anderen europäischen Ländern deutlich mehr geflogen wurde als vor der Corona-Pandemie.

    Weniger innerdeutsche Flüge

    Rückläufig sind in Deutschland vor allem Inlandsflüge sowie Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wie sie typischerweise von Billigfliegern wie Ryanair angeboten werden. Vor allem touristische Flüge haben hingegen dazu beigetragen, dass die Passagierzahl an deutschen Flughäfen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 219,6 Millionen gewachsen ist. Das sind aber immer noch knapp 30 Millionen weniger als vor der Corona-Krise.

    "Damit Deutschland (...) wieder am Wachstum des boomenden europäischen Luftverkehrs teilhaben kann, müssen weitere Schritte folgen", sagt BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Er hat vor allem die stark gestiegenen staatlich verursachten Standortkosten im Blick. Neben der Ticketsteuer sind das Gebühren für die Flugsicherung und Luftsicherheitskontrollen. Allein im vergangenen Jahr seien die Belastungen um 1,1 Milliarden Euro auf 4,3 Milliarden Euro gestiegen. Als Beispiel empfiehlt der BDL das Vorgehen Schwedens, wo das Flugangebot nach ersatzloser Abschaffung der Luftverkehrssteuer stark gewachsen sei./ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 9,268 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,11 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -24,18 %/-13,34 % bedeutet.




