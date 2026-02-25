Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Salesforce, Nvidia, Bayer, Zoom, Nasdaq, Snowflake und Eon
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
05:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Sandoz, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweden: SEB, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Spanien: Iberdrola, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: Nasdaq, Investor Day 2026
17:45 Uhr, Italien: Pirelli, Jahreszahlen
18:00 Uhr, Italien: Leonardo, Jahreszahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Jahreszahlen
22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Jahreszahlen
22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q4-Zahlen
Spanien: ACS, Jahreszahlen
Spanien: Ferrovial, Jahreszahlen
Spanien: Banco Santander, Investor Day
USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
USA: Snowflake, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: DIW Konjunkturbarometer
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 1/26
08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 2/26
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 1/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
16:30 Uhr, USA: IEA Ölbericht (Woche)
Zeit Land Relev. Termin 00:45 USA Fed's Goolsbee speech 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 08:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 11:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 14:00 EUR ECB's Schnabel speech 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 16:00 USA Consumer Confidence 17:45 USA Fed's Barr speech 19:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 22:15 USA Fed's Logan speech
