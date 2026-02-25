    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Ihre wichtigsten Termine

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute im Fokus: Salesforce, Nvidia, Bayer, Zoom, Nasdaq, Snowflake und Eon

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Salesforce, Nvidia, Bayer, Zoom, Nasdaq, Snowflake und Eon
    Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

    Unternehmenstermine

    05:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Sandoz, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweden: SEB, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Spanien: Iberdrola, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: Nasdaq, Investor Day 2026
    17:45 Uhr, Italien: Pirelli, Jahreszahlen
    18:00 Uhr, Italien: Leonardo, Jahreszahlen
    18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Jahreszahlen
    22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Jahreszahlen
    22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q4-Zahlen
    Spanien: ACS, Jahreszahlen
    Spanien: Ferrovial, Jahreszahlen
    Spanien: Banco Santander, Investor Day
    USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
    USA: Snowflake, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Short
    53,54€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46,20€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 11,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    Deutschland: DIW Konjunkturbarometer
    08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 1/26
    08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 2/26
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
    16:30 Uhr, USA: IEA Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 25.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:45USAUSAFed's Goolsbee speech
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    08:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    14:00Euro ZoneEURECB's Schnabel speech
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    17:45USAUSAFed's Barr speech
    19:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    22:15USAUSAFed's Logan speech
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:15 WebinarWH SelfInvest: Nie wieder Chancen verpassen
    18:30 WebinarHSBC: Spotlight Spread - Fehler, Fragen & Fakten
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Heute im Fokus: Salesforce, Nvidia, Bayer, Zoom, Nasdaq, Snowflake und Eon Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     