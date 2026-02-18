DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Eckdaten mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal seien besser gewesen als befürchtet, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

