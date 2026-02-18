Devisen
Euro gibt zum US-Dollar erneut nach - Daten zur US-Industrie im Fokus
- Euro leicht gesunken auf 1,1830 USD, Risiko↑...
- Schwache DE-Daten lösten kurzen Rückgang aus..
- US-Daten im Blick; Pfund: Teuerung↓, BoE unsi.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Schwankungen am Vortag hat der Kurs des Euro am Mittwoch leicht nachgegeben. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1830 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1826 (Montag: 1,1855) Dollar festgesetzt. Aus markttechnischer Sicht habe sich das Risiko eines fortgesetzten Rücksetzers erhöht, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Am Dienstag war der Euro kurz aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne nach unten ausgebrochen, nachdem schwache Konjunkturdaten aus Deutschland veröffentlicht worden waren. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung haben sich überraschend eingetrübt. Zum Handelsende hin legte die Gemeinschaftswährung dann im Gleichklang mit den europäischen Börsen wieder zu.
Aus fundamentaler Sicht stehen am Mittwoch eine Reihe von US-Daten im Fokus. Dabei gilt die Aufmerksamkeit den Helaba-Experten zufolge vor allem der Industrie. Sie rechnen mit einem spürbaren Rückgang der Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie mit einer soliden Industrieproduktion.
Inflationszahlen aus Großbritannien wirkten sich kaum auf das britische Pfund aus. Die Teuerung hatte sich zu Jahresbeginn wie erwartet spürbar abgeschwächt. Zusammen mit den am Vortag vorgelegten, mauen Daten vom Arbeitsmarkt ist Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Bank of England im März gestiegen. Angesichts der hartnäckigen Inflation im Dienstleistungssektor aber sei eine zweite Zinssenkung in diesem Jahr alles andere als sicher, schrieb Volkswirt Rob Wood von Pantheon Macroeconomics./la/jsl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief