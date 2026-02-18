    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro gibt zum US-Dollar erneut nach - Daten zur US-Industrie im Fokus

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Schwankungen am Vortag hat der Kurs des Euro am Mittwoch leicht nachgegeben. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1830 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1826 (Montag: 1,1855) Dollar festgesetzt. Aus markttechnischer Sicht habe sich das Risiko eines fortgesetzten Rücksetzers erhöht, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

    Am Dienstag war der Euro kurz aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne nach unten ausgebrochen, nachdem schwache Konjunkturdaten aus Deutschland veröffentlicht worden waren. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung haben sich überraschend eingetrübt. Zum Handelsende hin legte die Gemeinschaftswährung dann im Gleichklang mit den europäischen Börsen wieder zu.

    Aus fundamentaler Sicht stehen am Mittwoch eine Reihe von US-Daten im Fokus. Dabei gilt die Aufmerksamkeit den Helaba-Experten zufolge vor allem der Industrie. Sie rechnen mit einem spürbaren Rückgang der Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie mit einer soliden Industrieproduktion.

    Inflationszahlen aus Großbritannien wirkten sich kaum auf das britische Pfund aus. Die Teuerung hatte sich zu Jahresbeginn wie erwartet spürbar abgeschwächt. Zusammen mit den am Vortag vorgelegten, mauen Daten vom Arbeitsmarkt ist Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Bank of England im März gestiegen. Angesichts der hartnäckigen Inflation im Dienstleistungssektor aber sei eine zweite Zinssenkung in diesem Jahr alles andere als sicher, schrieb Volkswirt Rob Wood von Pantheon Macroeconomics./la/jsl/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
