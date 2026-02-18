UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erwartet laut seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag ein schwaches Quartal. Der Industrierecycling-Dienstleister dürfte zudem am 30. April zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal eine Prognose für das Jahr 2026 abgeben./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

