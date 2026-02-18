Star-Investor David Tepper verdreifacht Micron und schmeißt Banken raus

Im Technologiesektor erhöhte Appaloosa seine Beteiligung an Alphabet um 28,79 Prozent durch den Kauf von 399.431 Aktien. Zudem erwarb der Fonds 230.000 Aktien von Meta Platforms und baute seine Position bei Microsoft aus. Die Zukäufe erfolgten in einer Phase wachsender Diskussionen über hohe Investitionen in künstliche Intelligenz.

Der von David Tepper gegründete Hedgefonds Appaloosa Management hat im vierten Quartal sein Portfolio deutlich umgebaut und dabei vor allem auf Technologie und Fluggesellschaften gesetzt, während Finanzwerte weitgehend verkauft wurden.

Noch deutlicher setzte Tepper auf Halbleiter und KI-Infrastruktur. Die Beteiligung an Micron Technology wurde auf 428,1 Millionen US-Dollar aufgestockt – ein Plus von 200 Prozent. Damit ist der Speicherhersteller, der für KI-Systeme zentral ist, laut InsiderScore zur viertgrößten Position des Fonds aufgestiegen. Zusätzlich kaufte Appaloosa Call-Optionen auf Micron mit einem Nominalwert von 71,4 Millionen US-Dollar. Ob und wann diese Kontrakte wieder veräußert wurden, ist unklar.

Regional setzte Tepper zudem auf Südkorea und baute eine neue Position im Wert von 182,3 Millionen US-Dollar im iShares MSCI South Korea ETF auf, der stark von Chipkonzernen wie Samsung Electronics und SK Hynix geprägt ist.

Parallel erhöhte Appaloosa seine Wetten auf Airlines. Der Fonds kaufte 4,9 Millionen Aktien von American Airlines und steigerte seinen Bestand damit auf mehr als 14 Millionen Papiere. Auch bei Delta Air Lines wurde die Beteiligung ausgebaut.

Finanzwerte hingegen wurden konsequent abgebaut. Appaloosa trennte sich von verbleibenden Positionen unter anderem bei Citizens Financial, Comerica, Fiserv, Block, Truist, Western Alliance und Zions Bancorp.

Größte Position des Fonds bleibt weiterhin der chinesische Internetkonzern Alibaba, auch wenn Tepper sein Engagement im vierten Quartal um 20 Prozent reduzierte. Zweitgrößte Beteiligung ist nun Alphabet – nach der kräftigen Aufstockung im Schlussquartal.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat sich in der wO Börsenlounge die Trades der Aktien-Gurus genauer angeschaut. Neben Buffett & Tepper hat er auch Ray Dalio auf die Finger geschaut. Hier gehts zur neuen Ausgabe der wO Börsenlounge.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



