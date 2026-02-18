    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND

    ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAF-Holland mit Gewinnrückgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache Erstausrüstung 2025, Amerika & APAC!!
    • Umsatz -8%, bereinigtes Ebit -14%, Marge 9,5%!!
    • Kostensenkungen, Haldex-Integration, Aktie +2%
    ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer - SAF-Holland mit Gewinnrückgang
    Foto: SAF Holland

    BESSENBACH (dpa-AFX) - Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So wurde die Region Amerika durch die US-Zollpolitik beeinflusst, während das Geschäft im Raum Asien-Pazifik (APAC) von einer schwachen Nachfrage in Indien und Südostasien gekennzeichnet war. Das konjunkturresistentere Ersatzteilgeschäft habe dies jedoch teilweise ausgleichen können, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte.

    Der Umsatz von SAF-Holland sank im vergangenen Jahr auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro. Dies lag im Rahmen des zuletzt Anfang November gesenkten Ausblicks und der Erwartungen von Analysten. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent.

    Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Dabei belasteten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte. Dem standen Kosteneinsparungen, ein höherer Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts am Umsatz sowie Synergieeffekte aus der Integration der im April 2025 komplett übernommenen Haldex gegenüber.

    In dem von deutlich schwächeren Erstausrüstungsmärkten geprägten, schwierigen Geschäftsumfeld sei es durch konsequentes Kostenmanagement, die gezielte Anpassung der Strukturen sowie den weiter steigenden Anteil des konjunkturunabhängigeren Ersatzteilgeschäfts gelungen, die Profitabilität auf einem soliden Niveau zu sichern, sagte Unternehmenschef Alexander Geis laut Mitteilung. "Auf dieser Grundlage sehen wir uns gut positioniert, um Chancen im Markt zu nutzen."

    Die vollständigen Zahlen sowie die Jahresziele für 2026 und den Dividendenvorschlag will SAF-Holland am 19. März veröffentlichen. Auch wenn es noch keine Jahresziele gibt, reagierten Anleger auf die aktuellen Eckdaten positiv. An der Börse legte die Aktie am Vormittag um fast zwei Prozent auf 19,02 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Viertel an Wert gewonnen./err/mne/mis

    SAF-HOLLAND

    +2,25 %
    +3,90 %
    +13,37 %
    +38,64 %
    +12,84 %
    +58,28 %
    +58,81 %
    +72,73 %
    -31,79 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 19,12 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 867,03 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,99 %/+36,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAF-HOLLAND - SAFH00 - DE000SAFH001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAF-HOLLAND. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer SAF-Holland mit Gewinnrückgang Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So wurde die Region Amerika durch die US-Zollpolitik beeinflusst, während das Geschäft im Raum Asien-Pazifik (APAC) von einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     