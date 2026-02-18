UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das Management des Konsumgüterherstellers habe sich während der jährlichen Branchen-Konferenz Cagny zuversichtlich über die Aussichten für 2026 und auch mittelfristig gezeigt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Es habe dabei hob die organisatorischen und operativen Verbesserungen der vergangenen drei Jahre hervorgehoben./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 62,35EUR auf TTMzero (18. Februar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.