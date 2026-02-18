AKTIE IM FOKUS
BAE Systems gefragt - Berenberg lobt starken Mittelzufluss
- Aktie +3,2% rückt wieder an 2.100 Pence-Hoch!!
- Morgan Stanley: starkes Jahr; 2026 mit Zuwachs
- Berenberg: Cashflow übertrifft Konsens +40%!!!!
LONDON (dpa-AFX) - BAE Systems haben am Mittwoch einen Schub von Geschäftszahlen erhalten. Die Aktie stieg im frühen Handel an der Börse in London um 3,2 Prozent. Sie näherte sich nach der Abschwächung in den vergangenen Monaten damit wieder den Hochs von Anfang Januar im Bereich von 2.100 Pence an.
Die Analysten von Morgan Stanley sprachen von einem weiteren Jahr starker operativer und finanzieller Entwicklung des britischen Rüstungsunternehmens. Der Ausblick für 2026 deute zudem auf weiteres Wachstum hin und eröffne Potenzial nach oben. Die Experten von Berenberg hoben den starken freien Mittelzufluss hervor. Dieser habe die Konsensschätzungen um über 40 Prozent übertroffen./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie
Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 24,02 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,06 %.
Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 70,43 Mrd..
BAE Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP. Von den letzten 1 Analysten der BAE Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 44,00GBP was eine Bandbreite von -13,51 %/+81,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BAE Systems - 866131 - GB0002634946
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BAE Systems. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Über 25% vom ATH abgetaucht, eventuell gute Möglichkeit hier wieder einzusteigen mit Anfangsposition.
Die Analysten von Bernstein sind der Ansicht, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall in den kommenden Jahren weiterhin Aufträge erhalten werde, da die Nachfrage das Angebot übersteige und frühzeitige Kapazitätserweiterungen das Wachstum antrieben. Aber nach der ersten Phase der Bestandsauffüllung und während des Übergangs zu langfristigen Investitionen befürchten die Analysten einen perfekten Sturm bei kurzzyklischen Produkten (gepanzerte Fahrzeuge, Granaten).
Ein Übergang zu einem langzyklischen Portfolio werde lang und kostspielig sein, so Bernstein. Die Analysten erwarten für bereits positionierte Akteure mit günstigeren Bewertungen attraktivere Risiko-Rendite-Profile. Der Favorit von Bernstein ist BAE Systems.
BAE Systems' T-150 System für operative Nutzung bei britischem Militär freigegeben
BAE Systems unterstützt Polen bei der Produktion von 155-mm-Artilleriegranaten
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bae-systems-unterstuetzt-polen-bei-der-produktion-von-155-mm-artilleriegranaten-ce7d59d3d889ff2c