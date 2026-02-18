BAE Systems gefragt - Berenberg lobt starken Mittelzufluss

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie

Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 24,02 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,06 %.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 70,43 Mrd..

BAE Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP. Von den letzten 1 Analysten der BAE Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 44,00GBP was eine Bandbreite von -13,51 %/+81,22 % bedeutet.