    AKTIE IM FOKUS

    BAE Systems gefragt - Berenberg lobt starken Mittelzufluss

    • Aktie +3,2% rückt wieder an 2.100 Pence-Hoch!!
    • Morgan Stanley: starkes Jahr; 2026 mit Zuwachs
    • Berenberg: Cashflow übertrifft Konsens +40%!!!!
    LONDON (dpa-AFX) - BAE Systems haben am Mittwoch einen Schub von Geschäftszahlen erhalten. Die Aktie stieg im frühen Handel an der Börse in London um 3,2 Prozent. Sie näherte sich nach der Abschwächung in den vergangenen Monaten damit wieder den Hochs von Anfang Januar im Bereich von 2.100 Pence an.

    Die Analysten von Morgan Stanley sprachen von einem weiteren Jahr starker operativer und finanzieller Entwicklung des britischen Rüstungsunternehmens. Der Ausblick für 2026 deute zudem auf weiteres Wachstum hin und eröffne Potenzial nach oben. Die Experten von Berenberg hoben den starken freien Mittelzufluss hervor. Dieser habe die Konsensschätzungen um über 40 Prozent übertroffen./mf/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie

    Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 24,02 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 70,43 Mrd..

    BAE Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP. Von den letzten 1 Analysten der BAE Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 44,00GBP was eine Bandbreite von -13,51 %/+81,22 % bedeutet.




