Salzgitter Aktie startet durch - 18.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von +4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,05€, mit einem Plus von +4,74 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Salzgitter Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +76,89 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -5,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +25,28 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,80 % 1 Monat +9,78 % 3 Monate +76,89 % 1 Jahr +160,19 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,16 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,89 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +2,66 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,02 %. ArcelorMittal legt um +1,15 % zu

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.