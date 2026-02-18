    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Engel & Völkers GmbH / Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers ...

    OTS - Engel & Völkers GmbH / Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers expandiert nach Polen und eröffnet weitere Standorte in Frankreich (FOTO)
    Hamburg (ots) - Engel & Völkers setzt seinen globalen Expansionskurs konsequent fort und baut seine Präsenz in strategisch relevanten Wachstumsmärkten aus. Mit dem Markteintritt in Polen sowie der weiteren Geschäftsausweitung in Frankreich stärkt das Unternehmen seine Position als international führende Marke für Luxus- und Premiumimmobilien. "Die Fortsetzung unserer Expansion in Frankreich und nun der Einstieg in den polnischen Markt unterstreichen erneut unsere langfristig ausgerichtete, profitable Wachstumsstrategie", sagt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers. "Wir bauen unsere lokale und globale Reichweite kontinuierlich aus, um immer mehr anspruchsvollen Kunden weltweit exzellenten, maßgeschneiderten Service sowie herausragende Marktexpertise zu bieten."

    Polen: Markteintritt durch ersten Standort in der Hauptstadt Warschau

    Durch den Markteintritt in Polen erweitert Engel & Völkers sein globales Netzwerk um einen der wirtschaftlich stärksten Märkte Mittel- und Osteuropas. Der Einstieg erfolgt mit einer ersten Lizenz in der Metropole Warschau , die zu den dynamischsten Wohnimmobilienmärkten Europas gehört. Die polnische Hauptstadt verzeichnet eine starke wirtschaftliche Entwicklung, steigende Einkommen und eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen Wohnimmobilien. Damit ist sie zum einen ein zentraler Wachstumsmotor für den polnischen Immobilienmarkt, der zunehmend international geprägt ist und insbesondere im Premium- und Luxussegment erhebliches Entwicklungspotenzial bietet. Zum anderen ist Warschau der ideale Ausgangspunkt für die weitere Expansion im Land.

    Frankreich: Ausbau der Präsenz in urbanen Zentren, Küsten- und Alpenmärkten

    In Frankreich setzt Engel & Völkers seinen Wachstumskurs mit weiteren Standorten in nachfragestarken Märkten fort. Hierzu gehört eine neue Repräsentanz in Lyon, einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des Landes. Die Metropole zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität sowie eine starke lokale Nachfrage nach Erstwohnsitzen aus. Ergänzt wird die Expansion durch neue Standorte in Deauville , einem der renommiertesten Badeorte Frankreichs, sowie in den international stark nachgefragten alpinen Märkten Chamonix und Samoëns , Weitere Standorteröffnungen in Frankreich sind bereits in Planung.

    Nachhaltige globale Expansionsstrategie: Weitere Standorteröffnungen in Vorbereitung

    Mit den aktuellen Expansionsschritten unterstreicht Engel & Völkers erneut seine nachhaltige globale Wachstumsstrategie. Die nächsten Meilensteine der internationalen Geschäftsausweitung sind bereits in Vorbereitung. "Ziel ist es, unseren weltweiten Expansionskurs weiter zu beschleunigen", so Barna. "Mit unserer Expertise und erstklassigen Servicequalität in der persönlichen Kundenberatung, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen Angebote und KI-optimierten Prozesse sowie der Stärke unseres globalen Netzwerks sind wir hierfür bestens aufgestellt."

    Über Engel & Völkers:

    Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. http://www.engelvoelkers.com

    Pressekontakt:

    Engel & Völkers Holding GmbH
    Global Corporate Communications
    Marius Rechenbach
    Vancouverstraße 2a
    20457 Hamburg
    Deutschland
    T: +49 174 1418698
    mailto:communication@engelvoelkers.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72369/6219116 OTS: Engel & Völkers GmbH






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
