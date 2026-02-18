Deutsche Anleihen
Leichte Kursverluste nach jüngster Rally - US-Daten im Blick
- Euro-Bund-Future leicht -0,05% bei 129,25 Pkt.
- Zehnjährige Rendite klettert auf 2,74% weniger
- Positive US-Stimmung senkt Nachfrage nach Bond
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihrer jüngsten Rally etwas Tribut gezollt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,74 Prozent.
Zuletzt hatten die als sicher geltenden Staatspapiere von der Unsicherheit der Anleger an den europäischen Aktienmärkten profitiert. Dort sorgte nun ein positiver Stimmungsumschwung an der Wall Street wieder für etwas besser Laune, sodass diese festverzinslichen Anleihen zur Wochenmitte weniger gefragt waren.
Am Nachmittag stehen eine Reihe von US-Daten im Fokus. Dabei gilt die Aufmerksamkeit insbesondere den Zahlen zur Industrieproduktion. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe zuletzt bereits auf eine Stimmungsaufhellung in diesem Sektor hingedeutet, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank./la/jsl/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.