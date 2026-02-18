Leichte Kursverluste nach jüngster Rally - US-Daten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihrer jüngsten Rally etwas Tribut gezollt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Zuletzt hatten die als sicher geltenden Staatspapiere von der Unsicherheit der Anleger an den europäischen Aktienmärkten profitiert. Dort sorgte nun ein positiver Stimmungsumschwung an der Wall Street wieder für etwas besser Laune, sodass diese festverzinslichen Anleihen zur Wochenmitte weniger gefragt waren.

Am Nachmittag stehen eine Reihe von US-Daten im Fokus. Dabei gilt die Aufmerksamkeit insbesondere den Zahlen zur Industrieproduktion. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe zuletzt bereits auf eine Stimmungsaufhellung in diesem Sektor hingedeutet, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank./la/jsl/mis



