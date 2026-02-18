    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Trump: Entscheidung für Iran-Krieg - KI vor Hindenburg-Moment!

    Droht uns ein Hindenburg-Moment durch fehlerhafte KI? So wie damals, als der Absturz der Hindenburg die Zeppelin-Industrie vernichtete, könnte eine gefährliche KI das Narrativ ändern?

    Nach dem gestrigen Treffen in Genf sprechen die immer massiveren US-Truppenbewegungen dafür, dass Trump den Iran attackieren wird! Dazu beigetragen haben die Drohungen aus dem Iran (vor allem von Khamenei gegen US-Flugzeugträger) - und angeblich habe man gegen Trump belastendes Epstein-Material in der Hand. Gestern an der Wall Street eine Art Rotation aus der Rotation: das, was zuvor gut gelaufen war, wurde verkauft. Droht uns ein Hindenburg-Moment durch fehlerhafte KI? So wie damals, als der Absturz der Hindenburg die Zeppelin-Industrie vernichtete, könnte eine gefährliche KI das Narrativ ändern? Die Märkte sind ohnehin nervös: sie schwanken hin und her, betonen mal die Gefahren, dann wieder die Chancen durch KI..

    Hinweise aus Video:

    2. Buffett verkauft Amazon und Apple – diese Aktien kauft er

     

    Das Video "Trump: Entscheidung für Iran-Krieg - KI vor Hindenburg-Moment!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
