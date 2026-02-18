Das Unternehmen schüttete eine Schlussdividende von 22,8 Pence (0,28 US-Dollar) je Aktie aus, verglichen mit 20,6 Pence im Jahr 2024. Damit stieg die Gesamtausschüttung im Jahresvergleich um 10 Prozent von 33,0 Pence auf 36,3 Pence. Dies übertraf die Analystenprognosen, die eine Dividendenerhöhung von 8,8 Prozent auf 35,9 Pence je Aktie erwartet hatten. Der Waffenhersteller rechnet im Jahr 2026 mit einem Umsatzwachstum zwischen 7 Prozent und 9 Prozent gegenüber 30,66 Milliarden GBP im Jahr 2025.

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems erzielte im Jahr 2025 einen Vorsteuergewinn von 2,57 Milliarden GBP (3,14 Milliarden US-Dollar), gegenüber von 2,69 Milliarden GBP im Jahr zuvor, wie Alliance News am Mittwoch berichtet. Der Umsatz stieg im Jahr 2025 auf 28,34 Milliarden GBP (34,57 Milliarden US-Dollar). Ein Jahr zuvor lag er noch bei 26,32 Milliarden GBP.

Es wird ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) zwischen 9 Prozent und 11 Prozent erwartet. BAE Systems begrüßte dabei die "starke Nachfrage" nach seinen Produkten, zu denen auch Flugzeuge, Panzer und Schiffe gehören: "Wir glauben, dass uns unsere fortschrittlichen Technologien, unsere profunde Branchenexpertise und unsere globale Reichweite als Branchenführer positionieren und es uns ermöglichen, unsere Kunden bei der Bewältigung der erhöhten Bedrohungslage heute und in Zukunft zu unterstützen."

Charles Woodburn, Vorstandsvorsitzender von BAE lobte den "Rekord-Auftragsbestand" und fügte hinzu: "In einer neuen Ära der Verteidigungsausgaben, die von eskalierenden Sicherheitsherausforderungen getrieben wird, sind wir gut aufgestellt, um sowohl die fortschrittlichen konventionellen Systeme als auch die bahnbrechenden Technologien bereitzustellen, die zum Schutz der Nationen, denen wir dienen, heute und in Zukunft benötigt werden."

Die Aktie ist am Mittwoch (14:05 Uhr MEZ) 2,12 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 24,04 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 23,99EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.

