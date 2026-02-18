Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,59 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 13 Cent auf 62,46 Dollar.

Im Blick der Märkte stehen weiterhin die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Der Iran dämpfte nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Außenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen: "Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit." Er fügte hinzu: "Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben."