    Dell, SAP, Intuit, Allianz, Deutsche Telekom und Hensoldt stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Unternehmenstermine

    05:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Jahreszahlen
    06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer , Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Belgien: UCB, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Clariant, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Befesa, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:30 Uhr, Deutschland: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
    08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
    08:00 Uhr, Dänemark: Royal Unibrew, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Douglas, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
    12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Saint-Gobain, Jahreszahlen
    18:00 Frankreich: Valeo, Jahreszahlen
    Deutschland: SAP, Geschäftsbericht
    USA: Intuit, Q2-Zahlen
    USA: Adtran, Q4-Zahlen
    USA: Dell, Q4-Zahlen
    USA: Autodesk, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    02:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
    07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
    07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 2/26
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 2/26
    11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
    11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 2/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26


    01:00Euro ZoneEURG20 Treffen
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    17:30GroßbritannienGBRBoE's Dhingra speech
    18:00USAUSAFed's Bostic speech
    19:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    19:00USAUSAFed's Bostic speech
