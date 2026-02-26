Dell, SAP, Intuit, Allianz, Deutsche Telekom und Hensoldt stehen heute im Fokus!

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
05:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Jahreszahlen
06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer , Jahreszahlen
07:00 Uhr, Belgien: UCB, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Clariant, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Befesa, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
08:00 Uhr, Dänemark: Royal Unibrew, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Douglas, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Saint-Gobain, Jahreszahlen
18:00 Frankreich: Valeo, Jahreszahlen
Deutschland: SAP, Geschäftsbericht
USA: Intuit, Q2-Zahlen
USA: Adtran, Q4-Zahlen
USA: Dell, Q4-Zahlen
USA: Autodesk, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
02:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 1/26
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 2/26
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 1/26
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 2/26
11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 2/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26
