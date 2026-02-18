Bayer: Erster Schritt Richtung Glyphosat-Lösung, aber kein Befreiungsschlag

Der Grund für die anfängliche Börseneuphorie war die Ankündigung eines umfassenden Sammelvergleichs, mit dem Bayer versucht, die zahlreichen Glyphosat-Klagen in den USA endlich aus der Welt zu schaffen. Dazu hatten die Leverkusener einen umfassenden Vergleich von 7,25 Milliarden US-Dollar angeboten.

Bayer hat sich eine vorläufige Entspannung im langwierigen Glyphosat-Streit in den USA erhofft – doch die Euphorie über den angekündigten Milliardenvergleich hielt nicht lange an. Nachdem die Aktie des Leverkusener Konzerns am Dienstag mehr als 7 Prozent auf fast 50 Euro kletterte, folgte am Mittwochmorgen die kalte Dusche. Nach einem brutalen Vormittag notiert die Aktie mehr als 8 Prozent tiefer. und zeitweise unter 45 Euro.

Doch für einen Befreiungsschlag ist es noch zu früh, warnen Experten. Zu viele Kläger könnten sich gegen den Vergleich entscheiden, was den gesamten Deal platzen ließe, warnt Richard Vosser von JPMorgan. Auch wenn der Vergleich ein wichtiger Schritt ist, gibt es noch viele offene Fragen, die nicht unbeachtet bleiben sollten.

Gegenüber Bloomberg sagte Markus Manns von Union Investment, Bayer habe das Beste aus der schwierigen Situation herausgeholt, jedoch noch nicht den erhofften Durchbruch erzielt. Die Herausforderung für das Unternehmen liege nun darin, das Entschädigungsprogramm so attraktiv zu gestalten, dass zukünftige Klagen verhindert werden und gleichzeitig die finanziellen Belastungen überschaubar bleiben.

Der Konzern hatte Monsanto 2018 für mehr als 60 Milliarden US-Dollar übernommen und die Klagen gegen Roundup geerbt, die sich seither negativ auf den Aktienkurs auswirkten. Bereits mehr als 10 Milliarden US-Dollar wurden in Urteilen und Vergleichen ausgezahlt. Trotz des Vergleichs bleibt Bayer mit rund 67.000 weiteren Klagen konfrontiert. Der Konzern hält jedoch weiterhin an der Ansicht fest, dass der Unkrautvernichter Roundup sicher sei.

Einen Schlussstrich unter das Thema könnte ein Urteil des US Supreme Courts setzen. Das oberste Gericht hat zugestimmt, den Fall Durnell gegen Monsanto zu prüfen. Die mündliche Verhandlung ist für den 27. April 2026 angesetzt. Ein endgültiges Urteil wird bis zum Ende der Sitzungsperiode im Juni 2026 erwartet. Sollte der Supreme Court im Sinne von Bayer entscheiden, könnte dies tausende laufende und zukünftige Klagen in den USA blockieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,80 % und einem Kurs von 45,34EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.





