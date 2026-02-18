ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ionos auf 40 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Kursziel Ionos 43→40€, Buy
- Quartalszahlen im März; Ausblick macht Q4 kaum
- Niedrige Bewertung unberechtigt; Beruhigt sich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos vor den im März erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Aussagen zum Ausblick vom Dezember stehe das vierte Quartal kaum noch im Fokus der Anleger, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die niedrige Bewertung der Aktien sei nicht gerechtfertigt, denn der Staub sei dabei, sich zu legen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 23,85 auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +18,14 %/+68,78 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu IONOS Group - A3E00M - DE000A3E00M1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über IONOS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Warum müssen die Europäischen Regierungsinstitutionen dringend Ihre Strategie in Bezug auf „digitale Unabhängigkeit“ überdenken? Das beigefügte Video gibt einem ab Minute 22:13 h Denkanstöße, warum das ein sehr wichtiges Thema ist!
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Habt ihr euch mal die Services von IONOS angesehen?