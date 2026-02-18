Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ionos auf 40 Euro - 'Buy'

Habt ihr euch mal die Services von IONOS angesehen?





Merkwürdig finde ich, dass der Cloud-Bereich komplett zu vergammeln scheint.





Ich meine den Bereich, der hinter Login->Mein IONOS und dann "Server & Cloud".





Sieht veraltet aus, es ist nervige Werbung drüber (so soll man arbeiten? Mit ablenkender Werbung auf dem Bildschirm?), und basic features (die es früher mal gab) fehlen. Ich kann aktuell z.B. keinen public key für neue VMs hinterlegen. Es wird für jede VM altbacken ein random root password gesetzt.





Wenn man bedenkt, dass der Cloud Bereich als der Bereich mit dem größten Potential gesehen wird frage ich mich: Was ist da los?





Es gibt auch einen neuen Bereich "Login -> IONOS cloud", wo sich ein "Datacenter Designer" hinter verbergen soll. Ich weiss aber nicht, wie man da hinkommt. Muss man dafür einen neuen Kundenaccount anlegen? Wenn ich im Netz nach diesem "Datacenter Designer" suche, wird er überall als nerviges grafisches Ding beschrieben, dass keiner braucht. Jeder wünscht sich eine simple Oberfläche wie bei Hetzner.





Die AI API sieht auch merkwürdig beschränkt aus. Kein DeepSeek? Kein MiniMax, kein GLM, kein QWEN? In anderen Worten: Keines der aktuellen top Modelle die als open source zur Verfügung stehen?





Sieht IONOS einfach noch genug Wachstumsmöglichkeiten im Hosting von Webseiten für Bäckereien und Yogastudios, oder warum werden die großen Themen Cloud und AI nicht solide angegangen?