    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die Zahlen sprechen für sich

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neueste Ausgabe der News Advertising Study von Stagwell zeigt, dass Deutsche ihre Nachrichten lieben

    Stagwell, Axel Springer, Teads und The Trade Desk kooperieren bei deutscher News Advertising Study und werten die Antworten von über 11.000 Befragten aus

     

    Die Studie zeigt: Der Anteil der „News Junkies" ist in Deutschland unter allen untersuchten Märkten am höchsten

     

    BERLIN, GERMANY / ACCESS Newswire / 18. Februar 2026 / Stagwell, das globale Challenger-Netzwerk, das Marketing durch KI transformiert, hat die neueste Ausgabe seiner News Advertising Study in Partnerschaft mit Axel Springer, Teads und The Trade Desk veröffentlicht.

     

    Die Umfrage unter 11.282 Erwachsenen in Deutschland knüpft an Stagwells frühere News Advertising Studies im asiatisch-pazifischen Raum, in Kanada, den USA und Großbritannien an. Die regionale Studie bestätigt erneut: Werbung im Umfeld hochwertiger journalistischer Inhalte birgt für Marken keine Reputationsrisiken - unabhängig vom Thema.

     

    „Die Future of News-Analyse für den deutschen Markt zeigt, wie wichtig es für Marken ist, in hochwertigen Nachrichtenpublikationen zu werben. Deutschland hat einen um 10 Prozentpunkte höheren Anteil an Nachrichtenenthusiasten als andere Märkte. Es ist eine verpasste Chance, wenn Marken nicht in diese wertvolle Zielgruppe investieren, nur weil Unsicherheiten rund um Brand Safety missverstanden werden," sagt James Townsend, CEO von Stagwell EMEA.

     

    Die wichtigsten Erkenntnisse:

     

    • 81 % der deutschen Erwachsenen lesen aktiv Nachrichten.
    • 35 % der deutschen Erwachsenen sind „News Junkies": Sie checken die Nachrichten durchschnittlich 7,2 Mal pro Tag und lesen durchschnittlich 10,3 Nachrichtenartikel pro Tag (vs. 25 % in Großbritannien und den USA).
    • Der Anteil der „exklusiven News Junkies" in Deutschland (18 %) ist mit Abstand der höchste unter allen untersuchten Märkten - einschließlich Asien-Pazifik (9 %), Kanada (11 %), USA (11 %) und Großbritannien (10 %).
    • Deutsche Erwachsene verfolgen Nachrichten häufiger intensiv (35 %) als Sport (25 %) oder Unterhaltung (15 %).
    • Für deutsche Verbraucher macht es praktisch keinen Unterschied, in welchem redaktionellen Umfeld Werbung erscheint: 66 % zeigen Kaufabsicht bei Anzeigen neben Politik- oder Kriminalitätsberichten, 67 % bei Sport- und Unterhaltungsthemen. Der minimale Unterschied ist statistisch nicht bedeutsam - harte Nachrichten wirken sich nicht negativ auf Marken aus.
    • Auch bei wichtigen demografischen Zielgruppen ergeben sich für Werbetreibende keine Brand-Safety-Bedenken - darunter Gen Z, Millennials, Besserverdienende sowie Deutsche mit Hochschulabschluss.

     

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    Die Zahlen sprechen für sich Neueste Ausgabe der News Advertising Study von Stagwell zeigt, dass Deutsche ihre Nachrichten lieben Stagwell, Axel Springer, Teads und The Trade Desk kooperieren bei deutscher News Advertising Study und werten die Antworten von über 11.000 Befragten aus Die Studie zeigt: Der Anteil der „News Junkies" ist in Deutschland unter allen untersuchten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     