Neueste Ausgabe der News Advertising Study von Stagwell zeigt, dass Deutsche ihre Nachrichten lieben

Stagwell, Axel Springer, Teads und The Trade Desk kooperieren bei deutscher News Advertising Study und werten die Antworten von über 11.000 Befragten aus

Die Studie zeigt: Der Anteil der „News Junkies" ist in Deutschland unter allen untersuchten Märkten am höchsten

BERLIN, GERMANY / ACCESS Newswire / 18. Februar 2026 / Stagwell, das globale Challenger-Netzwerk, das Marketing durch KI transformiert, hat die neueste Ausgabe seiner News Advertising Study in Partnerschaft mit Axel Springer, Teads und The Trade Desk veröffentlicht.

Die Umfrage unter 11.282 Erwachsenen in Deutschland knüpft an Stagwells frühere News Advertising Studies im asiatisch-pazifischen Raum, in Kanada, den USA und Großbritannien an. Die regionale Studie bestätigt erneut: Werbung im Umfeld hochwertiger journalistischer Inhalte birgt für Marken keine Reputationsrisiken - unabhängig vom Thema.

„Die Future of News-Analyse für den deutschen Markt zeigt, wie wichtig es für Marken ist, in hochwertigen Nachrichtenpublikationen zu werben. Deutschland hat einen um 10 Prozentpunkte höheren Anteil an Nachrichtenenthusiasten als andere Märkte. Es ist eine verpasste Chance, wenn Marken nicht in diese wertvolle Zielgruppe investieren, nur weil Unsicherheiten rund um Brand Safety missverstanden werden," sagt James Townsend, CEO von Stagwell EMEA.

Die wichtigsten Erkenntnisse: