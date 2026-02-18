Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 3,76 auf Tradegate (18. Februar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -9,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 505,09 Mio..

Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -20,42 %/+85,68 % bedeutet.