ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Hold'
- Kursziel gesenkt 5→4,50€; Rating bleibt Hold .
- Bank zieht Schlussstrich unter das Jahr 2025 .
- Strategische Ziele verzögert Prognosen gekürzt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 3,76 auf Tradegate (18. Februar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -9,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 505,09 Mio..
Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -20,42 %/+85,68 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 4,50 Euro
Ich glaube, hier geht es weniger um „Leichen im Keller“ als um die klassische Frage: Was war bekannt – und was war wirklich verstanden bzw. eingepreist?
Dass NPL-Quote, US-Exit und Immobilienmarkt schwach sind, bestreitet ja niemand. Der Markt reagiert aber selten auf die Existenz eines Problems, sondern auf dessen Dimension. Und genau die zeigt sich bei Banken erfahrungsgemäß erst Schritt für Schritt.
Wenn sich also herausstellt, dass etwas teurer, länger oder weniger reversibel ist als angenommen, ist das keine Verschwörung und auch keine Realitätsverweigerung – sondern schlicht Neubewertung.
Man kann die Risiken vorher unterschätzen oder nachher überbewerten. Beides gehört zur Börse vermutlich mehr als das gegenseitige Diagnostizieren psychologischer Zustände 🙂
Viel interessanter als irgendwelche Verschwörungstheorien über Leichen im Keller ist die Frage
Geduld..., Db brauchte 10 Jahre !