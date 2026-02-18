Söder erteilt höheren Spritpreisen Absage

PASSAU (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat höheren Preisen für Benzin und Diesel in Deutschland eine klare Absage erteilt. "Das wird an der CSU scheitern, wir brauchen das Auto auch weiter im ländlichen Raum", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau.

Die CSU sei die "Partei des ländlichen Raums" und habe auch deshalb die Erhöhung der Pendlerpauschale durchgesetzt, als Ausgleich für die steigenden Benzinkosten. "350 Euro pro Jahr für jeden, der mehr als 50 Kilometer fährt", sagte Söder./had/DP/jha



