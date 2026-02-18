Sopra Steria und SAP formieren strategische Allianz für digitale Souveränität auf der Münchner Sicherheitskonferenz (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 118 auf Tradegate (18. Februar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -13,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,44 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 2,42 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

München/Hamburg (ots) - Geschlossen auf der MSC, steht die Partnerschaft füreinen klaren Anspruch: Digitale Kernsysteme müssen unter europäischen Rechts-und Governance-Rahmenbedingungen betrieben werden.Zu den Gästen der Unterzeichnung zählten Ex-Vizekanzler Joschka Fischer, derfranzösische Europaminister Benjamin Haddad sowie der französische Botschafterin Deutschland, François Delattre.Mit der auf der Münchner Sicherheitskonferenz geschlossenen Partnerschaft setzenSopra Steria und SAP einen strategischen Marker: Europa stärkt die Governanceund Steuerungsfähigkeit seiner digitalen Kernsysteme. Im Zentrum steht die SAPSovereign Cloud - ausgelegt für Bereiche, in denen Datenverarbeitung,Betriebsverantwortung und rechtliche Zuständigkeit zu einer sicherheits- undordnungspolitischen Frage geworden sind, darunter Verteidigung, Aerospace,öffentliche Verwaltung und kritische Infrastrukturen."Europas Marktführer SAP und Sopra Steria nehmen die digitale Souveränitätselbst in die Hand. Denn sie entscheidet über staatliche und wirtschaftlicheHandlungsfähigkeit", sagte Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland undÖsterreich. "Die Partnerschaft von Sopra Steria und SAP schafft eineCloud-Umgebung, in der geschäftskritische Systeme betrieben werden können, ohneeuropäische Sicherheitsprinzipien aufzuweichen.""In einer herausfordernden geopolitischen Lage wird digitale Souveränität zurVoraussetzung staatlicher und wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit.Partnerschaften zwischen Europas führenden Technologieunternehmen sind einunverzichtbares Fundament digitaler Souveränität. Deshalb bündeln wir die Kräftevon Sopra Steria und SAP, um gemeinsam innovative, souveräne Cloudtechnologie inEuropa verfügbar zu machen. Mit der Ausweitung der bestehenden Zusammenarbeitauf den Bereich Souveränität leisten beide Unternehmen einen elementaren Beitragzur Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas", sagte Martin Merz, President ofSAP Sovereign Cloud.Die Partnerschaft reagiert auf eine Entwicklung, die nicht mehr zu übersehenist. Große Teile der europäischen Wirtschaft und Verwaltung betreiben geschäfts-und sicherheitskritische SAP-Systeme weiterhin außerhalb der Cloud, weilbestehende Angebote die Anforderungen an Datenhoheit, Compliance und staatlicheKontrolle nicht erfüllen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen undsicherheitspolitischen Anforderungen an digitale Systeme deutlich. Immer mehrOrganisationen stehen vor der Aufgabe, ihre digitale Resilienz neu aufzustellenund klare rechtliche sowie operative Rahmenbedingungen für geschäfts- und