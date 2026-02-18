    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSopra Steria Group AktievorwärtsNachrichten zu Sopra Steria Group
    Sopra Steria und SAP formieren strategische Allianz für digitale Souveränität auf der Münchner Sicherheitskonferenz (FOTO)

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    München/Hamburg (ots) - Geschlossen auf der MSC, steht die Partnerschaft für
    einen klaren Anspruch: Digitale Kernsysteme müssen unter europäischen Rechts-
    und Governance-Rahmenbedingungen betrieben werden.

    Zu den Gästen der Unterzeichnung zählten Ex-Vizekanzler Joschka Fischer, der
    französische Europaminister Benjamin Haddad sowie der französische Botschafter
    in Deutschland, François Delattre.

    Mit der auf der Münchner Sicherheitskonferenz geschlossenen Partnerschaft setzen
    Sopra Steria und SAP einen strategischen Marker: Europa stärkt die Governance
    und Steuerungsfähigkeit seiner digitalen Kernsysteme. Im Zentrum steht die SAP
    Sovereign Cloud - ausgelegt für Bereiche, in denen Datenverarbeitung,
    Betriebsverantwortung und rechtliche Zuständigkeit zu einer sicherheits- und
    ordnungspolitischen Frage geworden sind, darunter Verteidigung, Aerospace,
    öffentliche Verwaltung und kritische Infrastrukturen.

    "Europas Marktführer SAP und Sopra Steria nehmen die digitale Souveränität
    selbst in die Hand. Denn sie entscheidet über staatliche und wirtschaftliche
    Handlungsfähigkeit", sagte Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland und
    Österreich. "Die Partnerschaft von Sopra Steria und SAP schafft eine
    Cloud-Umgebung, in der geschäftskritische Systeme betrieben werden können, ohne
    europäische Sicherheitsprinzipien aufzuweichen."

    "In einer herausfordernden geopolitischen Lage wird digitale Souveränität zur
    Voraussetzung staatlicher und wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit.
    Partnerschaften zwischen Europas führenden Technologieunternehmen sind ein
    unverzichtbares Fundament digitaler Souveränität. Deshalb bündeln wir die Kräfte
    von Sopra Steria und SAP, um gemeinsam innovative, souveräne Cloudtechnologie in
    Europa verfügbar zu machen. Mit der Ausweitung der bestehenden Zusammenarbeit
    auf den Bereich Souveränität leisten beide Unternehmen einen elementaren Beitrag
    zur Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas", sagte Martin Merz, President of
    SAP Sovereign Cloud.

    Die Partnerschaft reagiert auf eine Entwicklung, die nicht mehr zu übersehen
    ist. Große Teile der europäischen Wirtschaft und Verwaltung betreiben geschäfts-
    und sicherheitskritische SAP-Systeme weiterhin außerhalb der Cloud, weil
    bestehende Angebote die Anforderungen an Datenhoheit, Compliance und staatliche
    Kontrolle nicht erfüllen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen und
    sicherheitspolitischen Anforderungen an digitale Systeme deutlich. Immer mehr
    Organisationen stehen vor der Aufgabe, ihre digitale Resilienz neu aufzustellen
    und klare rechtliche sowie operative Rahmenbedingungen für geschäfts- und
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie

    Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 118 auf Tradegate (18. Februar 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -13,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 2,42 Mrd..

    Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Sopra Steria und SAP formieren strategische Allianz für digitale Souveränität auf der Münchner Sicherheitskonferenz (FOTO) Geschlossen auf der MSC, steht die Partnerschaft für einen klaren Anspruch: Digitale Kernsysteme müssen unter europäischen Rechts- und Governance-Rahmenbedingungen betrieben werden. Zu den Gästen der Unterzeichnung zählten Ex-Vizekanzler Joschka …
