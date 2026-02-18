Sopra Steria und SAP formieren strategische Allianz für digitale Souveränität auf der Münchner Sicherheitskonferenz (FOTO)
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
München/Hamburg (ots) - Geschlossen auf der MSC, steht die Partnerschaft für
einen klaren Anspruch: Digitale Kernsysteme müssen unter europäischen Rechts-
und Governance-Rahmenbedingungen betrieben werden.
Zu den Gästen der Unterzeichnung zählten Ex-Vizekanzler Joschka Fischer, der
französische Europaminister Benjamin Haddad sowie der französische Botschafter
in Deutschland, François Delattre.
Mit der auf der Münchner Sicherheitskonferenz geschlossenen Partnerschaft setzen
Sopra Steria und SAP einen strategischen Marker: Europa stärkt die Governance
und Steuerungsfähigkeit seiner digitalen Kernsysteme. Im Zentrum steht die SAP
Sovereign Cloud - ausgelegt für Bereiche, in denen Datenverarbeitung,
Betriebsverantwortung und rechtliche Zuständigkeit zu einer sicherheits- und
ordnungspolitischen Frage geworden sind, darunter Verteidigung, Aerospace,
öffentliche Verwaltung und kritische Infrastrukturen.
"Europas Marktführer SAP und Sopra Steria nehmen die digitale Souveränität
selbst in die Hand. Denn sie entscheidet über staatliche und wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit", sagte Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland und
Österreich. "Die Partnerschaft von Sopra Steria und SAP schafft eine
Cloud-Umgebung, in der geschäftskritische Systeme betrieben werden können, ohne
europäische Sicherheitsprinzipien aufzuweichen."
"In einer herausfordernden geopolitischen Lage wird digitale Souveränität zur
Voraussetzung staatlicher und wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit.
Partnerschaften zwischen Europas führenden Technologieunternehmen sind ein
unverzichtbares Fundament digitaler Souveränität. Deshalb bündeln wir die Kräfte
von Sopra Steria und SAP, um gemeinsam innovative, souveräne Cloudtechnologie in
Europa verfügbar zu machen. Mit der Ausweitung der bestehenden Zusammenarbeit
auf den Bereich Souveränität leisten beide Unternehmen einen elementaren Beitrag
zur Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas", sagte Martin Merz, President of
SAP Sovereign Cloud.
Die Partnerschaft reagiert auf eine Entwicklung, die nicht mehr zu übersehen
ist. Große Teile der europäischen Wirtschaft und Verwaltung betreiben geschäfts-
und sicherheitskritische SAP-Systeme weiterhin außerhalb der Cloud, weil
bestehende Angebote die Anforderungen an Datenhoheit, Compliance und staatliche
Kontrolle nicht erfüllen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen und
sicherheitspolitischen Anforderungen an digitale Systeme deutlich. Immer mehr
Organisationen stehen vor der Aufgabe, ihre digitale Resilienz neu aufzustellen
und klare rechtliche sowie operative Rahmenbedingungen für geschäfts- und
