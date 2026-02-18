AKTIE IM FOKUS
Dürr auf Siebenmonatshoch - Geschäftszahlen kommen gut an
- Aktie springt auf Höchststand seit Juli 2025!!
- Gewinn über Ziel, Marge stark, Umsatz knapp!!!
- Analysten positiv; Verkauf stärkte Nachsteuer!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Dürr haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit Juli 2025 auf die Quartalszahlen des Anlagenbauers reagiert. Sie stiegen über die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und wurden zuletzt mit einem Kursplus von 5,5 Prozent bei 24,15 Euro gehandelt. Damit standen die Papiere an der Spitze des Kleinwerteindex SDax.
Dürr übertraf beim Nettogewinn im vergangenen Jahr das obere Ende der eigenen Zielspanne. Auch bei der operativen Gewinnmarge schnitt das Unternehmen besser als angepeilt. Der Auftragseingang lag im Rahmen der Planungen. Beim Umsatz blieb der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen hingegen knapp unter dem Zielkorridor.
Analyst Philippe Lorrain von Bernstein Research sprach von insgesamt starken Eckdaten, auch wenn der Umsatz seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt habe. Er erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte.
Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein, vermutete Deutsche-Bank-Experte Nikita Papaccio. Das starke operative Geschäft habe sich ebenfalls unterstützend ausgewirkt.
Für Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research bestätigten die Resultate des Maschinenbauers seinen positiven Blick auf die Aktie. Thomas Wissler von MWB Research lobte vor allem den starken Nettogewinn und konstatierte ein insgesamt solides operatives Geschäft. Der erwirtschaftete Cashflow sei es ebenfalls stark gewesen./edh/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 23,95 auf Tradegate (18. Februar 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+61,16 % bedeutet.
