    Delivery Hero, BASF, Holcim, Alzchem, Swiss Re und Pearson legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

    Unternehmenstermine

    06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal)
    07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
    07:45 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 2/26
    00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 1/26
    00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
    06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 1/26
    07:00 Uhr, Finnland: BIP Q4/24
    08:00 Uhr, Schweden: BIP Q4/25
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q4/25
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 2/26
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Portugal: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 1/26
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 2/26
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 12/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 27.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:00Euro ZoneEURG20 Treffen
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    13:30Euro ZoneEUREZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
    14:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSABruttoinlandsprodukt annualisiert
    14:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    14:30KanadaCANCurrent Account
    15:15USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
    16:00USAUSAFed's Barr speech
    17:45USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    19:15USAUSAFed's Hammack speech
    21:10USAUSAFed's Harker speech
