Ihre wichtigsten Termine
Delivery Hero, BASF, Holcim, Alzchem, Swiss Re und Pearson legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal)
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
07:45 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 2/26
00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 1/26
00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 1/26
07:00 Uhr, Finnland: BIP Q4/24
08:00 Uhr, Schweden: BIP Q4/25
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 1/26
09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 1/26
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q4/25
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 2/26
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Portugal: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 1/26
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 2/26
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 27.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:00 EUR G20 Treffen 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Consumer Confidence 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 CAN Current Account 15:15 USA Fed-Mitglied Schmid spricht 16:00 USA Fed's Barr speech 17:45 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 19:15 USA Fed's Hammack speech 21:10 USA Fed's Harker speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|15:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Profitieren Sie in 2026 vom besten Wertpapierdepot
|01.03. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|02.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin