    Chefwechsel in Frankfurt

    Wegen Frankreich-Wahl: Hört EZB-Chefin Lagarde vorzeitig auf?

    Christine Lagarde könnte laut Financial Times vorzeitig als Präsidentin der Europäischen Zentralbank zurücktreten. Dies könnte auch die Auswahl ihres Nachfolgers beeinflussen.

    Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk

    Lagardes Amtszeit endet eigentlich im Oktober 2027, doch laut einem Berater des Instituts gibt es noch keine endgültige Entscheidung, ob sie diese bis zum Ende ausfüllen wird. Ein Sprecher der EZB betonte, dass die ehemlige IWF-Chefin derzeit völlig auf ihre Aufgaben fokussiert sei und keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen habe.

    Dennoch kursieren in den Finanzkreisen Spekulationen, dass Lagarde frühzeitig abtreten könnte, um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem deutschen Kanzler Friedrich Merz eine Rolle bei der Wahl ihres Nachfolgers zu ermöglichen, bevor Frankreich im April 2027 einen neuen Präsidenten wählt.

    Macron, der bei der Wahl nicht mehr kandidieren kann, möchte offenbar Einfluss auf die Wahl von Lagardes Nachfolger nehmen. Ein Sieg des in Umfragen starken rechtspopulistischen Rassemblement National dürfte die politische Landschaft Frankreichs und damit auch Europas verändern.

    Auch die Besetzung anderer führender EZB-Posten steht bevor: Der Vizepräsident der EZB, Luis de Guindos, beendet seine Amtszeit im Mai, und der Chefvolkswirt Philip Lane wird 2027 aus dem Amt scheiden.

    Als mögliche Nachfolger Lagardes gelten der Niederländer Klaas Knot und auch Bundesbankchef Joachim Nagel. Die Ernennung hochrangiger EZB-Funktionäre erfolgt in der Regel durch die Eurozonen-Staaten, wobei Deutschland und Frankreich großen Einfluss ausüben.

    Ob und wann Lagarde tatsächlich zurücktritt, bleibt jedoch unklar. Bereits vor einem Jahr kursierten ähnliche Berichte, die Lagardes vorzeitigen Rücktritt zum Thema machten, doch die EZB erklärte damals, sie sei entschlossen, ihre Aufgabe bis zum Ende ihrer Amtszeit auszuüben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Verfasst von Julian Schick
