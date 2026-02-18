Deutsch-französisches Verhältnis Schicksalsfrage

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat ungeachtet gelegentlicher Unstimmigkeiten die Bedeutung des deutsch-französischen Verhältnisses hervorgehoben. "Es ist eine Schicksalsfrage für die Europäische Union, dass sich Frankreich und Deutschland immer wieder die Hände reichen, dass wir trotz manchmal unterschiedlicher Standpunkte stets das Gemeinsame suchen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Frankreich ist unser engster Partner und wichtigster Freund in Europa." Er fügte hinzu: "Gemeinsam sind wir uns auch unserer Verantwortung für Europa bewusst."

Deutschland und Frankreich seien mit dem historischen Elysée-Vertrag und der Erweiterung im Vertrag von Aachen "eine immerwährende Verbindung eingegangen, die wir in dieser Tiefe und Breite mit keinem anderen Land haben", erklärte Wadephul. Auf dieser Basis sei es eine Schicksalsfrage, dass beide Länder mutig vorangingen, auch bei der Unterstützung der Ukraine und damit der Verteidigung der Freiheit. "Das verstehe ich, und das versteht die ganze Bundesregierung als eine unserer wichtigsten Aufgaben."