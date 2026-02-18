    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsch-französisches Verhältnis Schicksalsfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul: Deutsch-frz. Beziehung Schicksal
    • Übereinstimmung überwiegt trotz Differenzen,EU
    • Mutiger Voranschritt: Ukrainehilfe und Rüstung
    Wadephul - Deutsch-französisches Verhältnis Schicksalsfrage
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat ungeachtet gelegentlicher Unstimmigkeiten die Bedeutung des deutsch-französischen Verhältnisses hervorgehoben. "Es ist eine Schicksalsfrage für die Europäische Union, dass sich Frankreich und Deutschland immer wieder die Hände reichen, dass wir trotz manchmal unterschiedlicher Standpunkte stets das Gemeinsame suchen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Frankreich ist unser engster Partner und wichtigster Freund in Europa." Er fügte hinzu: "Gemeinsam sind wir uns auch unserer Verantwortung für Europa bewusst."

    Deutschland und Frankreich seien mit dem historischen Elysée-Vertrag und der Erweiterung im Vertrag von Aachen "eine immerwährende Verbindung eingegangen, die wir in dieser Tiefe und Breite mit keinem anderen Land haben", erklärte Wadephul. Auf dieser Basis sei es eine Schicksalsfrage, dass beide Länder mutig vorangingen, auch bei der Unterstützung der Ukraine und damit der Verteidigung der Freiheit. "Das verstehe ich, und das versteht die ganze Bundesregierung als eine unserer wichtigsten Aufgaben."

    Wadephul: Übereinstimmung mit Paris überwiegt

    Wadephul betonte: "Auch wenn es Differenzen gibt, wie beispielsweise beim Mercosur-Abkommen, überwiegt bei Weitem die Übereinstimmung bei zentralen Fragen unserer gemeinsamen europäischen Zukunft." Beide Länder arbeiteten jeden Tag an mehr europäischer Souveränität, die man in allen Bereichen dringend herstellen müsse. Das beginne mit dem Zugang zu kritischen Rohstoffen oder Halbleitern, das müsse europäische Selbstbestimmung im digitalen Bereich enthalten, "und zwar basierend auf unseren Werten".

    Dies umfasse auch Zusammenarbeit bei der Stärkung der Rüstungsindustrie und erste wichtige Gespräche über Fragen der nuklearen Abschreckung. "Unsere Partnerschaft ist von existenzieller Bedeutung für unsere beiden Länder", sagte der deutsche Außenminister. "Deswegen kommt es auf das offene Wort, den ehrlichen Austausch und auch die kritische Debatte zwischen uns an - immer mit dem Ziel der Stärkung unseres Europas."

    Auch bei der Realisierung des von Deutschland, Frankreich und Spanien geplanten Rüstungsprojekts FCAS gibt es Unstimmigkeiten zwischen Paris und Berlin./bk/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul Deutsch-französisches Verhältnis Schicksalsfrage Außenminister Johann Wadephul hat ungeachtet gelegentlicher Unstimmigkeiten die Bedeutung des deutsch-französischen Verhältnisses hervorgehoben. "Es ist eine Schicksalsfrage für die Europäische Union, dass sich Frankreich und Deutschland immer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     