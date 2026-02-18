Cyberangriff Ursache für IT-Störung bei der Bahn
Für Sie zusammengefasst
- DB-Auskunfts- und Buchungssysteme angegriffen!!
- Systeme wieder verfügbar, Bahn teilt mit sofort
- RBB berichtete zuvor über Störungen frühzeitig
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Die Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme der Deutschen Bahn sind nach Unternehmensangaben auf einen Cyberangriff zurückzuführen. Inzwischen stehen die Systeme wieder zur Verfügung, wie die Bahn mitteilte. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet./cab/DP/men
