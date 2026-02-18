    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn meldet Cyberattacke als Grund für IT-Störung

    Foto: Regionalzug im Bahnhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die jüngsten Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme der Deutschen Bahn sind Unternehmensangaben zufolge auf eine Cyberattacke zurückzuführen.

    Nach einer DDoS-Attacke gestern Mittag gegen die IT-Systeme der Deutschen Bahn stünden die Webseite und der DB Navigator aktuell allen Reisenden wieder zur Verfügung, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Demnach hätten die Abwehrmaßnahmen "gegriffen", um die Auswirkungen für Kunden zunächst "so gering wie möglich" zu halten. Dennoch sei es ab dem Nachmittag zu vorübergehenden Einschränkungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen gekommen.

    Bereits am Dienstag hatte die Bahn eine IT-Störung gemeldet. Am Abend hieß es dann zunächst, dass die Auskunfts- und Buchungssysteme wieder "weitgehend stabil" liefen, aber am Mittwochmorgen kam es erneut zu Ausfällen.


    Verfasst von Redaktion dts
