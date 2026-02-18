    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    ROUNDUP

    Söder erteilt höheren Spritpreisen und Steuern Absage

    Foto: Jan Woitas - dpa

    PASSAU (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat jeglichen Erhöhungen von Steuern und Abgaben eine klare Absage erteilt. "An der Erbschaftsteuer wird nichts erhöht, das garantiere ich euch", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau. Ihn ärgere die Arroganz der Linken, zu glauben sie wüssten besser, was mit dem Eigentum anderer Leute zu tun sei als die, die es erarbeitet haben.

    Auch höheren Preisen für Benzin und Diesel in Deutschland lehnt Söder kategorisch ab. "Das wird an der CSU scheitern, wir brauchen das Auto auch weiter im ländlichen Raum", sagte er. Die CSU sei die "Partei des ländlichen Raums" und habe auch deshalb die Erhöhung der Pendlerpauschale durchgesetzt, als Ausgleich für die steigenden Benzinkosten. "350 Euro pro Jahr für jeden, der mehr als 50 Kilometer fährt", sagte Söder./had/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
