    Lanxess - Aktie stürzt ab - 18.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -3,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess - Aktie stürzt ab - 18.02.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Lanxess Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,73 % im Minus. Der Kursrückgang der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,73 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die Lanxess Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,45 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -10,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lanxess +15,56 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Lanxess Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,48 %
    1 Monat +15,56 %
    3 Monate +24,45 %
    1 Jahr -32,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Lanxess-Aktie: Nutzer berichten Nachkäufe nach Rückgang und kurzfristige Verkäufe bei Verlust, diskutieren Kursziele von rund 16–25 EUR, erwarten geringe Dividende (~0,10 EUR), sprechen über Zyklik der Chemiebranche, mögliche Übernahmegerüchte, Gasmangel-Risiken für die Industrie sowie Handelsstrategien (Limitorders, Positionsreduzierung).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 18.02. - FTSE Athex 20 stark +3,09 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,05 %. Solvay notiert im Minus, mit -2,46 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,67 %. Covestro verliert -0,13 %

    Lanxess Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -3,53 %
    -10,09 %
    +15,83 %
    +24,56 %
    -32,56 %
    -55,12 %
    -67,72 %
    -45,53 %
    +34,01 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040



