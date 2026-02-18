    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Gewinne - Rohstoffwerte gefragt

    Aktien Europa - Gewinne - Rohstoffwerte gefragt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch dank guter Vorgaben zugelegt. "Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorgt für neue Dynamik", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest.

    Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,92 Prozent auf 6.077,34 Punkte. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 knapp ein Prozent auf 10.657,08 Zähler. Der Schweizer SMI kletterte um 0,49 Prozent auf 13.820,02 Punkte.

    Die Aufmerksamkeit richtet sich neben den Quartalszahlen auf die US-Notenbank. Am Abend wird das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. "Nachdem die EZB klargestellt hat, mit der aktuellen Geldpolitik zufrieden zu sein, haben sich die Zinshoffnungen der Anleger auf die amerikanische Notenbank verlagert", so Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker Consors.

    Rohstoffwerte erholten sich von den Verlusten der Vortage. "Rohstoffe und insbesondere die Edelmetalle sind wieder gefragt", stellte Lipkow dazu fest. Glencore legten um über drei Prozent zu. Die Analysten von JPMorgan sprachen von besser als erwarteten Zahlen des Rohstoffkonzerns. Erfreulich seien auch die Aussagen zur Dividende gewesen.

    Im ebenfalls starken Industriegütersektor waren Aktien von BAE Systems mit drei Prozent Aufschlag gefragt. Bei Morgan Stanley war von einem weiteren Jahr starker operativer und finanzieller Entwicklung des britischen Rüstungsunternehmens die Rede. Der Ausblick für 2026 deute zudem auf weiteres Wachstum hin und eröffne Potenzial nach oben.

    Mit deutlichen Abgaben reagierten dagegen Carrefour auf die Zahlen zum vierten Quartal. Zuletzt lag die Aktie 4,6 Prozent im Minus. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem enttäuschenden vierten Quartal des französischen Supermarktbetreibers. Hinzu komme ein Ausblick, der wenig Aufschluss über die Entwicklung in diesem Jahr gebe./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAE Systems Aktie

    Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 24,28 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAE Systems Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 70,31 Mrd..

    BAE Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000GBP. Von den letzten 1 Analysten der BAE Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 44,00GBP was eine Bandbreite von -12,75 %/+82,80 % bedeutet.




