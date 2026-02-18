Gewinne - Rohstoffwerte gefragt

Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,92 Prozent auf 6.077,34 Punkte. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 knapp ein Prozent auf 10.657,08 Zähler. Der Schweizer SMI kletterte um 0,49 Prozent auf 13.820,02 Punkte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch dank guter Vorgaben zugelegt. "Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorgt für neue Dynamik", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest.

Die Aufmerksamkeit richtet sich neben den Quartalszahlen auf die US-Notenbank. Am Abend wird das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. "Nachdem die EZB klargestellt hat, mit der aktuellen Geldpolitik zufrieden zu sein, haben sich die Zinshoffnungen der Anleger auf die amerikanische Notenbank verlagert", so Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker Consors.

Rohstoffwerte erholten sich von den Verlusten der Vortage. "Rohstoffe und insbesondere die Edelmetalle sind wieder gefragt", stellte Lipkow dazu fest. Glencore legten um über drei Prozent zu. Die Analysten von JPMorgan sprachen von besser als erwarteten Zahlen des Rohstoffkonzerns. Erfreulich seien auch die Aussagen zur Dividende gewesen.

Im ebenfalls starken Industriegütersektor waren Aktien von BAE Systems mit drei Prozent Aufschlag gefragt. Bei Morgan Stanley war von einem weiteren Jahr starker operativer und finanzieller Entwicklung des britischen Rüstungsunternehmens die Rede. Der Ausblick für 2026 deute zudem auf weiteres Wachstum hin und eröffne Potenzial nach oben.

Mit deutlichen Abgaben reagierten dagegen Carrefour auf die Zahlen zum vierten Quartal. Zuletzt lag die Aktie 4,6 Prozent im Minus. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem enttäuschenden vierten Quartal des französischen Supermarktbetreibers. Hinzu komme ein Ausblick, der wenig Aufschluss über die Entwicklung in diesem Jahr gebe./mf/jha/

