Dax deutlich über 25.000 Punkte - Bayer brechen ein

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verzeichnete ein Plus von 0,23 Prozent auf 31.517 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,9 Prozent an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Zur Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,87 Prozent auf 25.217 Punkte.

Seit Mitte Januar hatte der Dax versucht, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Anschlusskäufe hatten bisher gefehlt. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige indes einen intakten Aufwärtstrend.

Im Fokus stehen zur Wochenmitte einmal mehr die Aktien von Bayer . Nachdem die Anleger tags zuvor mit einem Plus von mehr als 7 Prozent einen Milliardenvergleich in den USA zunächst als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen, ging es am Mittwoch um fast 10 Prozent runter.

Ein Kernpunkt bleibe trotz der aktuellen Vergleichsankündigung die Frage, was passiert, wenn der Supreme Court nicht zugunsten von Bayer entscheidet, erklärten Analysten der Barclays-Bank. Aus Sicht des Experten Peter Spengler von der DZ Bank ist der Glyphosat-Vergleich in den USA zudem ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit". Spengler stufte die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" ab.

Brenntag rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um über 5 Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen. An der Dax-Spitze erholten sich die Anteile des Index-Schwergewichts Siemens mit plus 4,5 Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen.

Im Nebenwerteindex SDax honorierten die Anleger die Jahreszahlen des Anlagenbauers Dürr mit einem Kursplus von 5,7 Prozent. Nach Zahlenvorlage verteuerten sich auch die Titel des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland um 2,7 Prozent./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,04 % und einem Kurs von 44,73 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -43,07 %/+22,96 % bedeutet.



