Peter Thiel steigt komplett bei ETHZilla aus

Im vorbörslichen Handel reagiert die ETHZilla-Aktie zeitweise mit einem Kursverlust von rund sieben Prozent und notierte nahe 3,20 US-Dollar. Damit liegt das Papier etwa 97 Prozent unter seinem Hoch von 107 US-Dollar aus dem vergangenen August, als das Unternehmen seine Neuausrichtung auf Ethereum ankündigte und die Unterstützung durch Thiel bekannt wurde.

Wie aus einer aktuellen Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, haben Peter Thiel und die mit ihm verbundenen Investmentgesellschaften ihre Beteiligung an ETHZilla bis Ende 2025 vollständig verkauft.

Vom Hype zum Absturz

ETHZilla gehört zu den Unternehmen, bei denen der Wechsel zu einem Krypto-Treasury-Modell gescheitet ist, aufgrund von Verkäufen und fehlendem Anlegervertrauen. Das Unternehmen entstand aus der ehemaligen Biotech-Gesellschaft 180 Life Sciences, die sich 2025 radikal neu positionierte und eine Ethereum-Treasury-Strategie einführte.

Mit einer Kapitalaufnahme von rund 565 Millionen US-Dollar erklärte ETHZilla damals, sich als führendes börsennotiertes Anlagevehikel für Ethereum etablieren zu wollen. Mehr als 60 Investoren beteiligten sich an der Finanzierung, darunter bekannte Krypto-Adressen wie Electric Capital, Polychain Capital und GSR. Ziel war es, große ETH-Bestände aufzubauen und zusätzlich Rendite durch Staking zu generieren.

Auf dem Höhepunkt hielt das Unternehmen über 100.000 ETH-Token.

Als die Kryptomärkte im Oktober ihren Höhepunkt erreichten, begann ETHZilla mit umfangreichen Verkäufen. Zunächst veräußerte das Unternehmen Ethereum im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines 250-Millionen-Dollar-Aktienrückkaufprogramms. Im Dezember folgte ein weiterer Verkauf von 24.291 ETH im Gegenwert von 74,5 Millionen US-Dollar, um ausstehende Wandelanleihen zu tilgen.

Statt reiner Token-Akkumulation setzte das Management zunehmend auf Einnahmequellen außerhalb klassischer Krypto-Treasury-Modelle. In Unternehmensmitteilungen wurde betont, dass zukünftiger Wert vor allem aus Umsatz- und Cashflow-Wachstum im Bereich der Tokenisierung realer Vermögenswerte stammen solle.

Von Ethereum zu tokenisierten Realwerten

ETHZilla hat inzwischen erneut die strategische Richtung geändert. Unter der neu geschaffenen Tochtergesellschaft ETHZilla Aerospace bringt das Unternehmen tokenisierte Beteiligungen an geleasten Flugzeugtriebwerken auf den Markt.

Parallel dazu erwarb die Firma Anfang Februar ein Portfolio aus 95 modularen Immobilienkrediten im Wert von rund 4,7 Millionen US-Dollar, die auf einer Ethereum-Layer-2-Lösung tokenisiert werden sollen.

Fazit

Der Ausstieg von Peter Thiel und seinen Investmentgesellschaften fällt in eine Phase, in der ETHZilla seine Strategie mehrfach angepasst hat. Statt den ursprünglichen Fokus auf den Aufbau großer Ethereum-Bestände konsequent fortzuführen, setzte das Unternehmen zunehmend auf Verkäufe und neue Geschäftsmodelle – ein Kurswechsel, der offenbar nicht alle Investoren überzeugte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



