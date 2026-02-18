    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsETHZilla Corporation AktievorwärtsNachrichten zu ETHZilla Corporation

    Reißleine gezogen

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Peter Thiel steigt komplett bei ETHZilla aus

    Der Tech-Milliardär und Mitgründer von PayPal und Palantir, Peter Thiel, hat sich vollständig aus der Ethereum-Treasury-Firma ETHZilla zurückgezogen.

    Reißleine gezogen - Peter Thiel steigt komplett bei ETHZilla aus
    Foto: Dall-E

    Wie aus einer aktuellen Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, haben Peter Thiel und die mit ihm verbundenen Investmentgesellschaften ihre Beteiligung an ETHZilla bis Ende 2025 vollständig verkauft.

    Im vorbörslichen Handel reagiert die ETHZilla-Aktie zeitweise mit einem Kursverlust von rund sieben Prozent und notierte nahe 3,20 US-Dollar. Damit liegt das Papier etwa 97 Prozent unter seinem Hoch von 107 US-Dollar aus dem vergangenen August, als das Unternehmen seine Neuausrichtung auf Ethereum ankündigte und die Unterstützung durch Thiel bekannt wurde.

    Vom Hype zum Absturz

    ETHZilla gehört zu den Unternehmen, bei denen der Wechsel zu einem Krypto-Treasury-Modell gescheitet ist, aufgrund von Verkäufen und fehlendem Anlegervertrauen. Das Unternehmen entstand aus der ehemaligen Biotech-Gesellschaft 180 Life Sciences, die sich 2025 radikal neu positionierte und eine Ethereum-Treasury-Strategie einführte.

    Mit einer Kapitalaufnahme von rund 565 Millionen US-Dollar erklärte ETHZilla damals, sich als führendes börsennotiertes Anlagevehikel für Ethereum etablieren zu wollen. Mehr als 60 Investoren beteiligten sich an der Finanzierung, darunter bekannte Krypto-Adressen wie Electric Capital, Polychain Capital und GSR. Ziel war es, große ETH-Bestände aufzubauen und zusätzlich Rendite durch Staking zu generieren.

    Auf dem Höhepunkt hielt das Unternehmen über 100.000 ETH-Token.

    Als die Kryptomärkte im Oktober ihren Höhepunkt erreichten, begann ETHZilla mit umfangreichen Verkäufen. Zunächst veräußerte das Unternehmen Ethereum im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines 250-Millionen-Dollar-Aktienrückkaufprogramms. Im Dezember folgte ein weiterer Verkauf von 24.291 ETH im Gegenwert von 74,5 Millionen US-Dollar, um ausstehende Wandelanleihen zu tilgen.

    Statt reiner Token-Akkumulation setzte das Management zunehmend auf Einnahmequellen außerhalb klassischer Krypto-Treasury-Modelle. In Unternehmensmitteilungen wurde betont, dass zukünftiger Wert vor allem aus Umsatz- und Cashflow-Wachstum im Bereich der Tokenisierung realer Vermögenswerte stammen solle.

    Von Ethereum zu tokenisierten Realwerten

    ETHZilla hat inzwischen erneut die strategische Richtung geändert. Unter der neu geschaffenen Tochtergesellschaft ETHZilla Aerospace bringt das Unternehmen tokenisierte Beteiligungen an geleasten Flugzeugtriebwerken auf den Markt.

    Parallel dazu erwarb die Firma Anfang Februar ein Portfolio aus 95 modularen Immobilienkrediten im Wert von rund 4,7 Millionen US-Dollar, die auf einer Ethereum-Layer-2-Lösung tokenisiert werden sollen.

    Fazit

    Der Ausstieg von Peter Thiel und seinen Investmentgesellschaften fällt in eine Phase, in der ETHZilla seine Strategie mehrfach angepasst hat. Statt den ursprünglichen Fokus auf den Aufbau großer Ethereum-Bestände konsequent fortzuführen, setzte das Unternehmen zunehmend auf Verkäufe und neue Geschäftsmodelle – ein Kurswechsel, der offenbar nicht alle Investoren überzeugte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Reißleine gezogen Peter Thiel steigt komplett bei ETHZilla aus Der Tech-Milliardär und Mitgründer von PayPal und Palantir, Peter Thiel, hat sich vollständig aus der Ethereum-Treasury-Firma ETHZilla zurückgezogen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     