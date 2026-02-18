Der nächste Schritt für intelligentes Prozessmanagement

WIEN, BERLIN und WINTERTHUR, Schweiz, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group gibt heute die Veröffentlichung von ADONIS 18.0 , der neuesten Version ihrer Business Process Management Suite, bekannt. Die neue Version bringt gezielte Verbesserungen, die die Prozessmodellierung beschleunigen, die Analysepräzision erhöhen und die Transparenz in mehrstufigen Prozesslandschaften stärken.

Mit zunehmender Reife von GPM-Initiativen verschiebt sich der Fokus in Organisationen immer mehr von reiner Dokumentation zu messbaren Verbesserungen. ADONIS 18.0 unterstützt diese Entwicklung, indem Modellierungsaufwand reduziert, Ausführungsvorgänge sichtbar gemacht und der strukturelle Kontext im gesamten Unternehmen klarer dargestellt wird.

Ein zentraler Fortschritt ist der KI Prozess-Extraktor im erweiterten KI-Assistenten. Er wandelt SOPs und vorhandene Dokumentationen innerhalb von Sekunden in vollständige Geschäftsprozessdiagramme um. Teams starten auf Basis realer Arbeitsgrundlagen statt auf einer leeren Modellierungsfläche – das beschleunigt die Prozessgestaltung und sichert gleichzeitig Konsistenz und Qualität.

Darüber hinaus bietet ADONIS 18.0 vollständig konfigurierbare Dashboards, die individuelle Prozess-Cockpits ermöglichen und gezielt auf die analytischen Bedürfnisse der Anwender:innen zugeschnitten sind. Die erweiterten Konformitätsprüfungsfunktionen in ADONIS Process Mining Essentials erlauben den direkten Vergleich zwischen modellierten Prozessen und realen Ausführungsdaten, machen Abweichungen sichtbar und ermöglichen die faktenbasierte Validierung von Optimierungsmaßnahmen.

Mit der neuen Prozesshierarchie Visualisierung wird die Orientierung in mehrstufigen Prozesslandschaften weiter vereinfacht. Der integrierte Strukturkontext macht Zusammenhänge transparent und unterstützt die Abstimmung einzelner Workflows mit übergeordneten Unternehmenszielen.

„Bei ADONIS 18.0 konzentrieren wir uns auf das, was bei vielen GPM-Initiativen zählt: Prozesswissen in klare Orientierung zu verwandeln", sagt Tobias Rausch, ADONIS Product Manager. „Es geht darum, die Hürden zwischen Dokumentation, Umsetzung und Entscheidung abzubauen – damit Prozesswissen direkt für bessere Ergebnisse sorgt."

Neben funktionalen Verbesserungen basiert ADONIS 18.0 auf einer modernen, vollständig containerisierten Linux-Architektur. Sie ermöglicht schnelle Innovation, bewahrt zugleich Flexibilität bei der Bereitstellung, ein offenes Datenmodell und höchste Unternehmens-Sicherheitsstandards.

ADONIS 18.0 ist ab sofort für SaaS-Kund:innen über die BOC AWS Cloud verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der BOC Group.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

Zu den weltweiten Kunden von ADONIS gehören Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica und viele andere.

