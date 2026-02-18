AKTIE IM FOKUS
Chemikalienhändler IMCD sackt ab - Auch Brenntag schwach
- IMCD-Aktien brechen zeitweise >15% ein, 77,60€ nah
- Quartalszahlen enttäuschen, kein Ausblick gegeben.
- Umsatz sinkt stärker, Brenntag im Dax mitgezogen.
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von IMCD sind am Mittwoch nach enttäuschenden Geschäftszahlen zeitweise um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Damit näherten sich die Papiere des Chemikalienhändlers wieder ihrem jüngsten Tief seit fast sechs Jahren bei 71,56 Euro. Zuletzt wurden sie 12,7 Prozent im Minus bei 77,60 Euro gehandelt. Im Dax gerieten Brenntag mit in den Abwärtsstrudel und verloren zuletzt 5,4 Prozent auf 54,38 Euro.
IMCD habe mit den Resultaten für das vierte Quartal enttäuscht, bemerkte Barclays-Analyst Anil Shenoy. Wie üblich habe es keinen Ausblick auf das neue Jahr gegeben. Die deutliche Verfehlung der Erwartungen im Quartal, der Abschwung gegenüber dem Vorquartal und der kaum kalkulierbare weitere Geschäftsverlauf seinen aber eine klare Belastung für die Aktien.
Der Umsatzabschwung des Chemikalienhändlers habe sich im vierten Quartal noch verschärft, kommentierte Goldman-Expertin Suhasini Varanasi die Zahlen. Angesichts des schwachen Wirtschaftsumfelds sei zwar mit einem mauen Jahresende zu rechnen gewesen, es sei aber noch etwas schlimmer gekommen als gedacht. Im ersten Quartal lägen die Hürden nun ohnehin höher für IMCD./edh/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 25.226 auf Ariva Indikation (18. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -7,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,83 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,65 %/+6,81 % bedeutet.
Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades