    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    AKTIE IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chemikalienhändler IMCD sackt ab - Auch Brenntag schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • IMCD-Aktien brechen zeitweise >15% ein, 77,60€ nah
    • Quartalszahlen enttäuschen, kein Ausblick gegeben.
    • Umsatz sinkt stärker, Brenntag im Dax mitgezogen.
    AKTIE IM FOKUS - Chemikalienhändler IMCD sackt ab - Auch Brenntag schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von IMCD sind am Mittwoch nach enttäuschenden Geschäftszahlen zeitweise um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Damit näherten sich die Papiere des Chemikalienhändlers wieder ihrem jüngsten Tief seit fast sechs Jahren bei 71,56 Euro. Zuletzt wurden sie 12,7 Prozent im Minus bei 77,60 Euro gehandelt. Im Dax gerieten Brenntag mit in den Abwärtsstrudel und verloren zuletzt 5,4 Prozent auf 54,38 Euro.

    IMCD habe mit den Resultaten für das vierte Quartal enttäuscht, bemerkte Barclays-Analyst Anil Shenoy. Wie üblich habe es keinen Ausblick auf das neue Jahr gegeben. Die deutliche Verfehlung der Erwartungen im Quartal, der Abschwung gegenüber dem Vorquartal und der kaum kalkulierbare weitere Geschäftsverlauf seinen aber eine klare Belastung für die Aktien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.218,43€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.200,18€
    Basispreis
    20,12
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatzabschwung des Chemikalienhändlers habe sich im vierten Quartal noch verschärft, kommentierte Goldman-Expertin Suhasini Varanasi die Zahlen. Angesichts des schwachen Wirtschaftsumfelds sei zwar mit einem mauen Jahresende zu rechnen gewesen, es sei aber noch etwas schlimmer gekommen als gedacht. Im ersten Quartal lägen die Hürden nun ohnehin höher für IMCD./edh/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 25.226 auf Ariva Indikation (18. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -7,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,83 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,65 %/+6,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Brenntag. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Chemikalienhändler IMCD sackt ab - Auch Brenntag schwach Die Aktien von IMCD sind am Mittwoch nach enttäuschenden Geschäftszahlen zeitweise um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Damit näherten sich die Papiere des Chemikalienhändlers wieder ihrem jüngsten Tief seit fast sechs Jahren bei 71,56 Euro. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     