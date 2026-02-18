Chemikalienhändler IMCD sackt ab - Auch Brenntag schwach

Der Umsatzabschwung des Chemikalienhändlers habe sich im vierten Quartal noch verschärft, kommentierte Goldman-Expertin Suhasini Varanasi die Zahlen. Angesichts des schwachen Wirtschaftsumfelds sei zwar mit einem mauen Jahresende zu rechnen gewesen, es sei aber noch etwas schlimmer gekommen als gedacht. Im ersten Quartal lägen die Hürden nun ohnehin höher für IMCD./edh/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 25.226 auf Ariva Indikation (18. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -7,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,83 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,65 %/+6,81 % bedeutet.