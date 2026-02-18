Planet Ventures steigt mit strategischer Investition in Mantis Space in die Weltraumwirtschaft ein

Vancouver, British Columbia – 18. Februar 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U1) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Kapitalbeteiligung in Höhe von 200.000 USD an Mantis Space abgeschlossen hat. Dies ist die erste Investition von Planet in den schnell wachsenden globalen Raumfahrtsektor.

Mantis Space ist ein Weltraum- und fortschrittliches Energietechnologie-Unternehmen, das nach eigenen Angaben das weltweit erste Stromnetz im Weltraum entwickelt – eine orbitale Infrastruktur, die Satelliten, Weltraumhabitate und künftige Mondmissionen direkt mit Strom versorgen soll. Das Unternehmen wird voraussichtlich Anfang 2026 offiziell aus dem Stealth-Modus heraustreten.

Laut einem Artikel von Nicole Shakir im Expansion Solutions Magazine, der am 8. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, gab Mantis Space bekannt, dass es Albuquerque, New Mexico, nach einer landesweiten Ausschreibung als Standort für seinen neuen Hauptsitz und seine fortschrittlichen Forschungs- und Fertigungsaktivitäten ausgewählt hat. Die geplante Erweiterung wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren einen wirtschaftlichen Einfluss von mehr als 480 Millionen $ für die Stadt Albuquerque und den Bundesstaat New Mexico generieren und mehr als 200 hochbezahlte Technologiearbeitsplätze schaffen, mit durchschnittlichen Jahresgehältern von über 180.000 $.

Mantis Space wurde in Kennesaw, Georgia, von erfahrenen Branchenveteranen der Raumfahrt gegründet und wird vom Venture-Studio Montauk Capital unterstützt. Das Unternehmen positioniert sich an der Spitze der orbitalen Energieinfrastruktur – eines aufstrebenden Segments, dem eine zentrale Rolle in der globalen Raumfahrtwirtschaft zugeschrieben wird, die Analysten zufolge Anfang der 2030er-Jahre ein Volumen von über 1 Billion $ erreichen dürfte.

Quelle: Veröffentlichung des World Economic Forum mit dem Titel „Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth“, gemeinsam erstellt mit McKinsey & Company.

https://www.weforum.org/publications/space-the-1-8-trillion-opportunit ...

Orbitale Energieinfrastruktur wird als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Raumfahrtanwendungen betrachtet, darunter: