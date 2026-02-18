    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Dax legt am Mittag weiter zu - Achterbahnfahrt bei Bayer

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.235 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

    "Zur Wochenmitte besinnen sich die Investoren wieder auf die Schwergewichte und kaufen die Aktien von Siemens, Siemens Energy und SAP", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Dies verhilft dem Dax zu weiteren Kursgewinnen und einem Heranlaufen an die runde Marke von 25.200 Punkten."

    Um allerdings das Hoch aus der Vorwoche bei knapp 25.250 Zählern herauszunehmen und den Aufwärtstrend fortzusetzen, benötige es einen weiteren positiven Impuls. "Wir sehen aktuell eine fortgesetzte Aktienrotation, die sich heute auf die Verliereraktien der vergangenen Handelstage fokussiert."

    Am Dax-Ende notieren die Aktien von Bayer, die in den vergangenen Handelsstunden eine wahre Achterbahnfahrt vollzogen haben. "Gestern Nachmittag noch wurden die Papiere in heller Euphorie über eine mögliche Lösung im US-Rechtsstreit gesucht und gehörten mit einem Plus von über acht Prozent in der Spitze zu den Tagesgewinnern", so Lipkow. "Heute nun kehrt Ernüchterung ein, da der angestrebte Lösungsweg aus rechtlicher Sicht sehr komplex ist und nicht unbedingt zu einem befriedigenden Ergebnis kommen muss."

    Es hänge sowohl vom Einigungswillen, der Mehrheit der Kläger in den USA als auch von der Rechtsprechung des zuständigen Gerichts insgesamt ab. "Ein Vabanquespiel, dem zwar ein guter Grundgedanke innewohnt, das aber von etlichen Parametern abhängt, die derzeit noch nicht abgeschätzt werden können", sagte der Analyst. Die Aktien von Bayer verlieren heute wieder rund acht Prozent.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1831 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8452 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,44 US-Dollar; das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Rebounds und Trades nach jüngsten Abverkäufen (Einstiege bei ~235,56, Rebound auf ~242,85), Diskussionen zur Dividenden-Auszahlung, technische Analyse (knapp über 200er, rundes 38% Retracement, volatile Wochenkerzen), Bewertungsvergleich zu Peers (Honeywell, ABB) und Streit um Analystenmeinungen; teilweise erwartet man 20–30 € Potenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
