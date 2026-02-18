    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Krypto ist dem Markt voraus

    Bitcoin zeigt, warum Arthur Hayes eine KI-getriebene Kreditkrise fürchtet

    Der Abstand zwischen Kryptowährungen und Technologieaktien wächst. Laut Arthur Hayes könnte das ein frühes Warnsignal für eine KI-getriebene Kreditkrise sein.

    Der deutliche Kursrückgang von Bitcoin seit seinem Allzeithoch im Oktober 2025 könnte mehr sein als eine gewöhnliche Marktbewegung. Nach Ansicht von Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, signalisiert die aktuelle Entwicklung eine tiefere strukturelle Schwäche: Während Bitcoin seit Monaten fällt, bewegt sich der Nasdaq-100 Index weitgehend seitwärts — eine Divergenz, die laut Hayes auf eine bevorstehende Verknappung der US-Dollar-Liquidität und mögliche Verwerfungen im Kreditmarkt hinweist.

    Bitcoin notiert aktuell bei rund 67.500 US-Dollar und liegt fast 50 Prozent unter seinem Rekordhoch von 126.080 US-Dollar aus dem Oktober 2025. Gleichzeitig blieb der US-Technologiesektor vergleichsweise stabil. Für Hayes ist das kein Zufall, sondern ein Frühindikator: Kryptowährungen reagieren seiner Ansicht nach schneller auf Veränderungen der globalen Liquidität als klassische Aktienmärkte.

    KI als Auslöser einer neuen Kreditkrise?

    In seinem Beitrag mit dem Titel "This Is Fine" argumentiert Hayes, dass Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz eine Welle von Arbeitsplatzverlusten bei Wissensarbeitern auslösen könnten. Diese Entwicklung würde sich zunächst in sinkenden Unternehmensausgaben widerspiegeln – etwa bei Software-Abonnements – und später in steigenden Kreditausfällen niederschlagen.

    Als Beispiel nennt er KI-Tools wie Anthropics Claude, die Aufgaben in Minuten erledigen könnten, für die bisher Stunden oder Tage menschlicher Arbeit nötig seien. Sollte dieser Trend massiv auf den Arbeitsmarkt durchschlagen, könnten laut Hayes insbesondere Banken unter Druck geraten, da Konsumenten- und Hypothekenkredite ausfallen.

    Seine Schätzung: Bei einem Verlust von 20 Prozent der US-Wissensarbeiter könnten US-Geschäftsbanken mit Kreditverlusten in Höhe von insgesamt über 550 Milliarden US-Dollar konfrontiert werden.

    Skepsis aus der Branche

    Nicht alle Marktbeobachter teilen die düstere Interpretation. Ryan McMillin, Chief Investment Officer des Krypto-Fondsmanagers Merkle Tree Capital, bezeichnet die Divergenz zwischen Bitcoin und Aktien zwar als bemerkenswert, jedoch nicht als eindeutiges Warnsignal.

    Er verweist darauf, dass die Beziehung zwischen Kryptowährungen und Aktien historisch nie konstant gewesen sei. Neben makroökonomischen Faktoren spielten auch Bitcoin-spezifische Gründe eine Rolle: Gewinnmitnahmen nach dem Allzeithoch, typische Vierjahres-Zyklusdynamiken und Veränderungen bei ETF-Kapitalflüssen

    Auch Colin Goltra, CEO des Zahlungs-Settlement-Projekts Morph, betont, dass kurzfristige Entkopplungen nichts Neues seien. Bitcoin könne zeitweise wie ein klassisches Risiko-Asset handeln – in anderen Phasen jedoch völlig unabhängig.

    Dollar-Liquidität als gemeinsamer Nenner

    Trotz unterschiedlicher Einschätzungen stimmen viele Experten darin überein, dass die Liquiditätsbedingungen eine zentrale Rolle spielen. Die restriktive Geldpolitik der Federal Reserve, inklusive hoher Zinsen und dem Abbau der Reverse-Repo-Bestände, belastet riskantere Anlageklassen besonders stark.

    Zwei Szenarien für Anleger

    Laut Arthur Hayes ergeben sich aus der aktuellen Marktlage zwei mögliche Entwicklungen. Im ersten Szenario hat Bitcoin den Großteil seiner Korrektur bereits hinter sich. Der Kursrückgang wäre dann eine frühe Reaktion auf schwächere Liquidität und steigende makroökonomische Risiken. Technologieaktien könnten in diesem Fall zeitverzögert nachgeben, während sich Bitcoin bereits stabilisiert.

    Im zweiten Szenario fällt Bitcoin weiter, sobald auch Technologieaktien stärker unter Druck geraten. Die bisherige Schwäche der Kryptowährung wäre dann nur der Beginn einer breiteren Marktkorrektur, bei der Risikoanlagen insgesamt an Wert verlieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Pascal Grunow
