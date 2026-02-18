    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINTERSHOP Communications AktievorwärtsNachrichten zu INTERSHOP Communications
    Intershop mit Verlust - Vertrag von Vorstandschef verlängert

    Für Sie zusammengefasst
    • Markus Dränert bleibt CEO, Vertrag bis 03/2029
    • 2025: Umsatz 33,3 Mio€, Ebit -2,8 Mio€, Verlust
    • 2026: Kostensenkung bringt ausgeglichenes Ebit
    Foto: INTERSHOP Communications AG

    JENA (dpa-AFX) - Der neue Vorstandschef des Jenaer Softwareanbieters Intershop , Markus Dränert, steht auch für die kommenden drei Jahre an der Spitze des Unternehmens. Sein Vertrag, der ursprünglich bis November dieses Jahres lief, wurde bis Ende März 2029 verlängert, wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte. Dies sei mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens erfolgt. Dränert ist seit vergangenem September Vorstandsvorsitzender von Intershop.

    Nach den vorläufigen Geschäftszahlen ist Intershop im vergangenen Jahr nicht aus der Verlustzone gekommen. "Das Geschäftsjahr 2025 war für Intershop von operativen und strukturellen Veränderungen geprägt", so Dränert bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen. Der Umsatz sank demnach von 38,8 Millionen Euro im Jahr zuvor auf 33,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel von 0,1 Millionen Euro im Jahr zuvor auf minus 2,8 Millionen Euro.

    Für 2026 rechnet die Intershop AG nach der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis. Beim Umsatz erwartet das börsennotierte Unternehmen einen weiteren leichten Rückgang. Die endgültigen Zahlen für 2025 will Intershop Mitte März vorlegen.

    Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Intershop hat sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert./geh/DP/men

    INTERSHOP Communications

    ISIN:DE000A254211WKN:A25421

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INTERSHOP Communications Aktie

    Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 1,270 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INTERSHOP Communications Aktie um -11,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von INTERSHOP Communications bezifferte sich zuletzt auf 24,08 Mio..




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
