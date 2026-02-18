Intershop mit Verlust - Vertrag von Vorstandschef verlängert
- Markus Dränert bleibt CEO, Vertrag bis 03/2029
- 2025: Umsatz 33,3 Mio€, Ebit -2,8 Mio€, Verlust
- 2026: Kostensenkung bringt ausgeglichenes Ebit
JENA (dpa-AFX) - Der neue Vorstandschef des Jenaer Softwareanbieters Intershop , Markus Dränert, steht auch für die kommenden drei Jahre an der Spitze des Unternehmens. Sein Vertrag, der ursprünglich bis November dieses Jahres lief, wurde bis Ende März 2029 verlängert, wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte. Dies sei mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens erfolgt. Dränert ist seit vergangenem September Vorstandsvorsitzender von Intershop.
Nach den vorläufigen Geschäftszahlen ist Intershop im vergangenen Jahr nicht aus der Verlustzone gekommen. "Das Geschäftsjahr 2025 war für Intershop von operativen und strukturellen Veränderungen geprägt", so Dränert bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen. Der Umsatz sank demnach von 38,8 Millionen Euro im Jahr zuvor auf 33,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel von 0,1 Millionen Euro im Jahr zuvor auf minus 2,8 Millionen Euro.
Für 2026 rechnet die Intershop AG nach der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis. Beim Umsatz erwartet das börsennotierte Unternehmen einen weiteren leichten Rückgang. Die endgültigen Zahlen für 2025 will Intershop Mitte März vorlegen.
Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Intershop hat sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert./geh/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INTERSHOP Communications Aktie
Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 1,270 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INTERSHOP Communications Aktie um -11,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,98 %.
Die Marktkapitalisierung von INTERSHOP Communications bezifferte sich zuletzt auf 24,08 Mio..
Solange nichts vermeldet wird, schwillt das Risiko noch. Letzte Deadline für eine Projektabnahme ist Ende März 2026 lt. Risikobericht.
Den Optimismus verkündet die GF, Zielgröße 10 % Marge. Zeitraum wurde nicht genannt.