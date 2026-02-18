ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
- Deutsche Bank belässt RWE auf Buy, Kursziel 55€
- Jeffery: Langfristige Gewinne werden klarer Q1
- Vor März: Fall übertrieben, Buy-Chance bei RWE
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery geht laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar davon aus, dass die langfristigen Gewinnaussichten des Energiekonzerns mit dem anstehenden Geschäftsjahresbericht transparenter werden. Die Aktie habe zuletzt unter sinkenden Emissions- und Strompreisen gelitten, doch das Ausmaß davon sei übertrieben. Dies habe eine gute Chance geschaffen, um vor den im März erwarteten Jahreszahlen noch einzusteigen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 52,42 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,50 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,11 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +4,72 %/+16,15 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 55 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Guten Morgen!
Quelle: https://www.rwe.com/investor-relations/rwe-aktie/aktie-im-ueberblick/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/aktienrueckkauf-2025/
Die RWE AG beabsichtigt, im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 2. Dezember 2025 bis zu 700.476 Stammaktien der RWE AG zu erwerben, um Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen.