US-Schuldenfinanzierung gerät durch Europas neuen Billionen-Markt ins Wanken

Die Reaktion auf diese wachsende Unsicherheit ist eine Beschleunigung der Verteidigungsausgaben. Während frühere Ansätze in der EU Jahre in Anspruch nahmen, werden nun innerhalb weniger Monate wichtige Entscheidungen getroffen. Ziel ist eine militärische und fiskalische Selbstständigkeit, um nicht länger von den USA abhängig zu sein und die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Die internationale Sicherheitsarchitektur hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Für die US-Regierung unter Donald Trump ist Sicherheit keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine Ware, die bezahlt werden muss. Die Zeiten, in denen die Vereinigten Staaten ihre Sicherheitsgarantien für Europa bedingungslos bereitstellten, sind vorbei. Diese neue Haltung hat dazu geführt, dass Europa sich gezwungen sieht, seine eigene Sicherheitsstrategie zu überdenken und eine eigenständige Lösung zu finden.

Umbau der EU-Finanzarchitektur für Verteidigungsausgaben

Um die finanziellen Mittel für die Verteidigung zu mobilisieren, bricht Europa mit seiner bisherigen Schuldenorthodoxie. Eine Reihe neuer Maßnahmen soll dies ermöglichen:

- Die SAFE-Fazilität: Ein neuer Fonds, der mit 150 Milliarden Euro ausgestattet ist und zur Finanzierung von Verteidigungsausgaben dient.

- EIB-Mandat: Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird aktiv in die Rüstungsindustrie investieren, um wichtige Lieferketten für militärische Ausrüstungen zu sichern.

- Fiskalische Flexibilität: Die Maastricht-Regeln werden gelockert, um den Staaten zu ermöglichen, zusätzliche Verteidigungsausgaben (bis zu 1,5 Prozent des BIP zusätzlich) zu tätigen, ohne gegen die Schuldenobergrenzen zu verstoßen. Der neue NATO-Zielwert für Verteidigungsausgaben von 3,5 Prozent des BIP wird zur Realität.

- Kapitalmarktunion: Die EU plant, durch eine "Savings and Investment Union" private Kapitalflüsse zu mobilisieren und so die nötigen finanziellen Mittel für ihre Ziele zu sichern.

Durch diese Initiativen entsteht ein neuer, gemeinsamer Anleihemarkt der EU mit einem Volumen von mehr als einer Billion Euro. Die Einführung von "Eurobonds", wie sie Frankreich fordert und Deutschland (eigentlich) ablehnt, ist durch das Corona-Programm "NextGenerationEU" sowie für die Ukraine-Hilfen bereits Wirklichkeit geworden. Zur Finanzierung der Verteidigungsausgaben wird dieser Markt deutlich ausgeweitet und ein neuer gigantischer Bond-Markt entsteht, der zu einer ernsthaften Bedrohung für den US-Treasury-Markt und damit die Finanzierung der Schulden der weltgrößten Volkswirtschaft werden könnte.

Die Entstehung dieses gigantischen Eurobonds-Marktes hat weitreichende Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte:

- Zinsanstieg: Um die Milliarden für die Verteidigung zu mobilisieren, werden massive staatliche Ausgaben in die Wege geleitet, was weltweit zu steigenden Renditen für Staatsanleihen führen könnte. Dies ist bereits in Ländern wie Deutschland und Japan zu beobachten, die ihre Staatsanleiherenditen aufgrund erhöhter Staatsausgaben anheben mussten. Während der Renditeabstand zwischen zehnjährigen deutschen und US-Bonds im Januar 2025 noch 220 Basispunkte betrug, sind es aktuell fast 100 Punkte weniger. Hinzu kommen die höhere Sicherheit und die bessere Bonitätsnote Deutschlands.

- Konkurrenz für die USA: Der tiefe, liquide Markt für Eurobonds könnte zu einer ernsthaften Konkurrenz für die US-Staatsanleihen werden, um globales Kapital anzuziehen. Investoren könnten zunehmend geneigt sein, in den EU-Markt zu investieren, anstatt US-Treasuries zu bevorzugen, was den USA wichtige Kapitalflüsse entziehen könnte, beziehungsweise sie dazu zwingt, die Renditen zu erhöhen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

- Bumerang-Effekt für die USA: Während die USA versuchen, ihre eigene Schuldenlast zu senken und die Zinsen für Haushalte zu reduzieren, könnte der Rückzug aus der globalen Sicherheitsarchitektur die globalen Zinsen in die Höhe treiben. Dies könnte zu höheren Refinanzierungskosten für die USA führen und den Schuldenberg weiter erhöhen. Der Versuch, die Kosten für die Schulden zu senken, könnte so paradoxerweise die US-Refinanzierung verteuern.

Fazit

Das strategische Kalkül Washingtons, durch die Kündigung der Sicherheitsgarantien die eigenen Lasten zu senken, erweist sich finanziell als klassisches Eigentor. Indem die USA Europa zur fiskalischen und militärischen Autonomie drängen, erzwingen sie die Schaffung eines tiefen, integrierten Eurobond-Marktes, der nun in direkte Konkurrenz zu US-Staatsanleihen tritt.

In einer Zeit, in der das US-Schatzamt rund 10 Billionen US-Dollar an 2026 fällig werdenden Schulden refinanzieren muss, entzieht dieser neue europäische Gigant dem amerikanischen Markt die dringend benötigte globale Liquidität. Das Ergebnis ist paradox: Der Versuch, durch isolationistische Politik Ressourcen zu schonen, treibt die heimischen US-Zinsen nach oben und verteuert die amerikanische Schuldenlast massiv.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

