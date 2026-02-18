    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    AKTIEN IM FOKUS

    Siemens klar erholt - Siemens Energy wieder mit Rekord

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben sich am Mittwoch weiter deutlich von ihrem Rutsch an die 200-Tage-Linie erholt. In der Spitze kletterten die Papiere der Münchner um fast 5 Prozent auf 247,40 Euro. Tags zuvor waren sie zwischenzeitlich auf ein Jahrestief abgerutscht und hatten ihre langfristige Durchschnittslinie nur mit Mühe verteidigt.

    In den vergangenen Handelstagen waren sie nach Erhöhung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr und erneuten KI-Sorgen auf Berg- und Talfahrt zwischen dem Rekord bei fast 276 Euro und dem Jahrestief vom Vortag gegangen.

    Siemens liefert sich seit Ende Januar mit SAP ein Rennen um den Platz als wertvollstes deutsches Unternehmen an der Börse. Aktuell liegt Siemens mit rund 197 Milliarden Euro klar unter den etwa 209 Milliarden Börsenwert der Walldorfer Softwareschmiede.

    Die Papiere ihrer Beteiligung Siemens Energy setzten am Mittwoch derweil ihre Rekordjagd mit einem Höchststand von fast 168 Euro fort. Damit ist der Energietechnikkonzern im Zuge der Fantasie hinsichtlich des KI-Strombedarfs inzwischen auf einen Marktwert von circa 145 Milliarden Euro geklettert./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 170,3 auf Tradegate (18. Februar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 209,78 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +28,96 %/+52,40 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Rebounds und Trades nach jüngsten Abverkäufen (Einstiege bei ~235,56, Rebound auf ~242,85), Diskussionen zur Dividenden-Auszahlung, technische Analyse (knapp über 200er, rundes 38% Retracement, volatile Wochenkerzen), Bewertungsvergleich zu Peers (Honeywell, ABB) und Streit um Analystenmeinungen; teilweise erwartet man 20–30 € Potenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.

    3 im Artikel enthaltene Werte
